Investigan la muerte a tiros de un hombre en Marbella (Málaga)

Archivo - Coche de la Policía Nacional. - POLICÍA NACIONAL - Archivo

MÁLAGA 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional mantienen abierta una investigación en relación con la muerte de un hombre, de 57 años, en la tarde de este miércoles, tras una agresión con arma de fuego en el municipio malagueño de Marbella, según han confirmado fuentes policiales.

Los hechos han tenido lugar sobre las 18,00 horas en la citada localidad malagueña. Al parecer, la víctima, un varón de 57 años, ha recibido varios impactos en la cabeza.

Los sanitarios que lo han atendido no han podido estabilizarlo y ha fallecido, según han apuntado las citadas fuentes. La investigación continúa abierta para el total esclarecimiento de los hechos y, de momento, no se han producido detenciones.

Cabe recordar que este miércoles también agentes de la Policía Nacional han detenido a dos personas y han intervenido varias armas de fuego tras una riña entre dos familias en La Palmilla, en Málaga capital, en la que se han producido varias detonaciones.

Así, según han confirmado fuentes policiales, sobre las 15,10 horas se ha producido una riña entre dos familias en el citado lugar, momento en el que se han producido varias detonaciones sin que haya que lamentar heridos.