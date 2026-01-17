Investigan un nuevo tiroteo en La Trinidad en Málaga capital

Archivo - Imagen de recurso de un agente de la Policía Nacional. - SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO - Archivo

MÁLAGA 17 Ene. (EUROPA PRESS) -

Un nuevo tiroteo se ha registrado este pasado viernes y en menos de 24 horas en la zona de La Trinidad, en Málaga capital, después de que también ese viernes tuviera lugar otro, según han confirmado fuentes policiales.

La Policía Nacional ha abierto una investigación para tratar de esclarecer lo ocurrido. Por el momento, no hay detenidos en relación con los hechos.

El sistema Emergencias 112 Andalucía recibió varios avisos sobre las 23.45 horas alertando de que habían escuchado tiros por la zona de calle Mármoles y otros por la calle Puente. De inmediato, hasta el lugar se desplazaron efectivos de la Policía Nacional y Policía Local.

Cabe recordar que también la Policía Nacional de Málaga mantiene abierta una investigación para tratar de esclarecer varios disparos ocurridos sobre las 02.40 horas de este pasado viernes a viviendas en la zona de La Trinidad.

Así, confirmaron avisos por detonaciones, al parecer, producidos por varios individuos, momento en el que se activó el protocolo correspondiente a este tipo de hechos. Los impactos afectaron a tres inmuebles y se localizaron elementos balísticos.