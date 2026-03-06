Investigan al propietario de una explotación equina en Cártama (Málaga) por maltrato animal

Yegua en estado de abandono y en condiciones críticas de salud - GUARDIA CIVIL

MÁLAGA, 6 Mar. (EUROPA PRESS) -

Efectivos del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Compañía de la Guardia Civil de Coín (Málaga) han investigado al propietario de una explotación equina por un presunto delito de maltrato animal.

La actuación se inició tras tener conocimiento, por información obtenida gracias a la colaboración ciudadana, de la presencia de una yegua en estado de abandono y en condiciones críticas de salud en una parcela del término municipal de Cártama (Málaga), según ha indicado la Guardia Civil en un comunicado.

Al personarse en el lugar, los guardias civiles comprobaron que el animal se encontraba permanentemente en posición de decúbito lateral con imposibilidad de levantarse por sus propios medios.

Tras realizar una inspección ocular, comprobaron que el équido presentaba una grave deformación en su extremidad posterior izquierda, con un excesivo crecimiento del casco. Esta patología provocaba que el animal no se pudiera apoyar sobre el casco, sino que lo hiciera directamente sobre sus articulaciones, causándole un dolor extremo y daños estructurales irreversibles.

Ante tales hechos, se solicitó la presencia de los servicios veterinarios y, tras el examen clínico realizado por dos facultativos, determinaron practicar la eutanasia al animal.

Durante la investigación se pudo constatar que el propietario no había proporcionado la asistencia veterinaria obligatoria ni los cuidados necesarios, permitiendo el agravamiento de la enfermedad. Por todo ello, se procedió a la investigación del responsable por un presunto delito de maltrato animal. Las diligencias instruidas fueron puestas a disposición de la Fiscalía de Medio Ambiente de Málaga.