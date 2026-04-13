Investigan un tiroteo en la barriada de La Trinidad en Málaga capital

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MÁLAGA 13 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional mantiene abierta una investigación en relación con un incidente con uso de armas de fuego ocurrido en la barriada de La Trinidad, en Málaga capital.

En concreto, según han confirmado fuentes policiales, los hechos sucedieron en la plaza Bravo. Las detonaciones se produjeron la madrugada del pasado domingo, día 12, sobre las 04.50 horas.

Según las citadas fuentes, no constan heridos, ni tampoco impactos de bala en viviendas. En el lugar se hallaron vestigios balísticos, que fueron intervenidos en la correspondiente inspección ocular. Por el momento, no se han practicado detenciones en relación con este suceso, que la Policía Nacional investiga.