Investigan un tiroteo sin heridos en Marbella (Málaga)

MÁLAGA 3 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha abierto una investigación en relación con un nuevo tiroteo ocurrido en la zona de Las Albarizas de la localidad malagueña de Marbella, sin que por el momento haya constancia de que haya habido heridos.

Así lo han confirmado a Europa Press fuentes de la Comisaría Provincial de la Policía Nacional, quienes han apuntado que el incidente se ha producido en la mañana de este sábado.

Desde la Policía Nacional ha indicado que se abierto y se mantiene una investigación con el fin de esclarecer todo lo sucedido en concreto en esa barriada de la localidad marbellí.