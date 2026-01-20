Investigan un vertido ilegal indiscriminado de enseres en la Sierra de Torremolinos (Málaga)

Investigan un vertido ilegal indiscriminado de enseres en la Sierra de Torremolinos. - FB MARGARITA DEL CID

TORREMOLINOS (MÁLAGA), 20 (EUROPA PRESS)

Agentes medioambientales de la delegación de Medio Ambiente, Sanidad y Economía Circular investigan un vertido ilegal indiscriminado de enseres y basuras que ha sido hallado en la sierra de la ciudad malagueña de Torremolinos.

Así lo han confirmado fuentes municipales a Europa Press, que detallan que estos agentes de Medio Ambiente ya actúan "no solo para identificar e incoar expediente sancionador al infractor, sino para también garantizar la completa restauración de este paraje natural en su estado original".

La alcaldesa de Torremolinos, Margarita del Cid, ha publicado en sus redes sociales, consultadas por Europa Press, la imagen de un gran vertido de enseres, la mayoría muebles, pero también maletas, carritos, estructuras metálicas, colchones, garrafas y numerosas bolsas de basura llenas. "Así ha amanecido nuestra sierra esta mañana. Pero esto no queda ahí; ya estamos investigando y esclareciendo los culpables. Y los vamos a coger", sentencia la regidora en el mensaje que acompañada la fotografía.

Las fuentes municipales referidas han subrayado que el compromiso del Ayuntamiento de Torremolinos con la correcta conservación y mantenimiento de su espacio natural es firme y no duda en actuar de manera contundente ante actos como el referido.

Y añaden que así quedó demostrado el pasado mes de julio cuando los agentes medioambientales de la Delegación denunciaron durante una inspección rutinaria el hallazgo de un vertido ilegal en la zona de transición entre el Pinar de los Manantiales y el Jardín Botánico Molino de Inca.

En aquel caso, la investigación, iniciada por los agentes, permitió trazar el posible origen de los residuos hasta los trabajos de reforma de un local comercial situado en Málaga capital.

"El Ayuntamiento de Torremolinos y los agentes medioambientales de la delegación de Medio Ambiente, Sanidad y Economía Circular continúan trabajando de manera coordinada para esclarecer completamente los hechos, depurar las responsabilidades que correspondan y aplicar las medidas sancionadoras oportunas con la máxima firmeza", concluyen las mencionadas fuentes.