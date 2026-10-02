Isabel Pérez presenta su candidatura a la Alcaldía de Marbella (Málaga) para construir "un gobierno para la gente"

Isabel Pérez presenta su candidatura a la Alcaldía de Marbella (Málaga) - PSOE

MARBELLA (MÁLAGA), 2 (EUROPA PRESS)

La candidata del PSOE a la Alcaldía de Marbella, Isabel Pérez, ha presentado su candidatura a las próximas elecciones municipales con un mensaje centrado en la cercanía, la igualdad de oportunidades, los servicios públicos y la necesidad de impulsar "un gobierno para la gente".

Según ha indicado el conjunto en un comunicado, Pérez ha estado acompañada en su presentación por la vicesecretaria general del PSOE de Andalucía, María Márquez, y del secretario general del PSOE de Málaga, Josele Aguilar.

"Cuando era pequeña me gustaba hacer casas en mi terraza, con el tendedero y toallas. A veces hasta les hacía pasillos", ha relatado. "Quién me iba a decir que me iba a dedicar después a construir casas a la gente, a proponerles espacios donde desarrollar su vida", ha dicho sobre su profesión como arquitecta.

Pérez ha reivindicado así su forma de entender la política "entre el urbanismo y la ideología", dos elementos que, según ha señalado, han marcado su trayectoria y su manera de concebir el municipio.

La candidata del PSOE ha situado entre sus prioridades los principales retos que, a su juicio, afronta Marbella. Entre ellos ha destacado especialmente el acceso a la vivienda y ha reivindicado el trabajo realizado por los socialistas durante los últimos años para plantear "soluciones serias y factibles" en esta materia.

También se ha referido a los problemas de movilidad. "Vivimos en un municipio con serios problemas de movilidad. ¿No os parece que a veces en movernos por San Pedro y Marbella tardamos más que de aquí a Málaga?", ha planteado, anunciando que su proyecto incorporará propuestas para abordar el "caos circulatorio".

Pérez ha defendido asimismo la necesidad de proteger el patrimonio cultural, Sierra Blanca y las playas, al tiempo que ha apostado por una Marbella "sana", que sitúe el deporte y la actividad física como herramientas para educar en valores, esfuerzo, competición sana y compañerismo.

Asimismo, la candidata socialista ha insistido en la necesidad de escuchar a los vecinos y vecinas de Marbella y de sus barrios para definir el proyecto de ciudad, por lo que ha defendido una política capaz de convertir las necesidades cotidianas en proyectos concretos. "Cada necesidad tenemos que transformarla en un proyecto de ciudad. Y cada proyecto, en una realidad", ha señalado.

La candidata ha subrayado además que la candidatura no puede ser un proyecto individual, sino que debe construirse de manera colectiva. "Este no es un proyecto propio, no puede serlo. Tiene que ser compartido porque sin vosotros no va a ser posible", ha asegurado.

De cara a la campaña electoral, Pérez ha animado a militantes y simpatizantes a mantener una relación directa y cercana con los vecinos. La candidata socialista ha reclamado un esfuerzo colectivo para "ganarnos la confianza de Marbella, de San Pedro, de todos nuestros barrios", defendiendo la cercanía como una de las claves de su proyecto.

Por su parte, la vicesecretaria general del PSOE de Andalucía, María Márquez, ha destacado la importancia que Marbella tiene para el socialismo andaluz y ha reivindicado el legado de gestión del PSOE en el municipio, basado, ha señalado, en "los valores, la buena gestión y el buen gobierno".

Márquez ha defendido que los socialistas representan una forma de gobernar vinculada "al progreso, los derechos y los avances", frente a una imagen de Marbella que, ha lamentado, "vuelve a ser por lo mismo de antes" cuando aparece en los medios de comunicación.

Márquez ha puesto especialmente en valor el perfil de Isabel Pérez en materia de vivienda, asegurando que "si hay una persona que sabe en el PSOE de Andalucía de políticas de vivienda, esa es Isabel Pérez".

Ha recordado su experiencia como concejal de Urbanismo y su participación en la elaboración de iniciativas y propuestas dentro del PSOE andaluz, y ha señalado que su trayectoria está marcada por "la decencia, la honestidad, la integridad, la responsabilidad y el buen gobierno".

"No puede haber mejor candidata ni mejor momento para defender que las prioridades del Partido Socialista son los derechos de la gente y, especialmente, el acceso a la vivienda", ha afirmado.

Por su parte, el secretario general del PSOE de Málaga, Josele Aguilar, ha mostrado la "enorme satisfacción" de los socialistas malagueños por la elección de Isabel Pérez como candidata y ha asegurado que "el próximo 23 de mayo va a ser la primera mujer alcaldesa socialista de Marbella".

Aguilar ha destacado que Pérez es "una mujer preparada, formada y con una larga experiencia política y de gestión en el Ayuntamiento", y se ha mostrado convencido de que dará "el impulso que Marbella necesita para abrir una nueva etapa en la ciudad".