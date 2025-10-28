IU afea que "se está jugando partida de póker entre millonarios" en Andalucía y "Moreno está repartiendo las cartas"

El candidato de IU a la Junta de Andalucía, Ernesto Alba la concejala de IU en el Ayuntamiento, Ana Belén Ordóñez, y la responsable del Área Interna de IU Málaga, Victoria Morales, ofrecen una rueda de prensa en Alhaurín el Grande. - IU

Insiste en que "la sanidad pública no puede ser el negocio para grandes empresas"

ALHAURÍN EL GRANDE (MÁLAGA), 28 (EUROPA PRESS)

El candidato de IU a la Junta de Andalucía, Ernesto Alba, ha advertido de que, "en este momento, se está jugando una partida de póker en Andalucía" y el presidente de la Junta, Juanma Moreno, "es el que está repartiendo todas las cartas, está vendiendo a Andalucía".

"Una partida de póker entre millonarios", ha precisado, alertando de que "los millonarios se están quedando en este momento y están especulando con todo lo que es lo común de todas y de todos, con la sanidad, con la educación, con la dependencia, con la vivienda".

Así lo ha señalado Alba en Alhaurín el Grande (Málaga), junto con la concejala de IU en el Ayuntamiento Ana Belén Ordóñez y la responsable del Área Interna de IU Málaga, Victoria Morales, donde ha afirmado que "una de las cuestiones más importantes que está vendiendo Moreno Bonilla en estos momentos es la sanidad pública".

Al respecto, ha lamentado que el presidente de la Junta "entiende la sanidad pública como una partida donde puede repartir lo que es de todos entre grandes millonarios y grandes empresas". Por tanto, ha lamentado, que entiende "la sanidad como un negocio y no como un derecho".

"En este momento miles de mujeres se encuentran en un estado de incertidumbre por la crisis de los cribados del cáncer de mama", ha agregado y ha aludido a la pasada manifestación para reclamar "lo que es su derecho y una sanidad pública".

Así, el candidato de IU a la Junta ha señalado que Moreno "está hablando de un error", aunque ha dejado claro que "no se trata de un error, se trata de un plan establecido desde hace años, donde está vendiendo la sanidad a cachos, a las grandes empresas privadas donde sus grandes amigos son los que están en los consejos de administración".

Ha subrayado que "Andalucía es una tierra rica, tenemos recursos naturales, tenemos riqueza, tiene un potencial económico grande" y se ha preguntado "si Andalucía es tan rica, por qué a las familias trabajadoras nos están empobreciendo queriendo hacer, por ejemplo, de la sanidad un modelo 'yankee' donde ya las familias trabajadoras a veces se tiende ya que casi hipotecar para poder pagar los tratamientos médicos".

"Se está jugando con la vida de la gente, se está jugando con lo que es de todas y de todos y todo por entender lo que es de todas y de todos por parte de Moreno Bonilla como un negocio", ha alertado.

Así, Alba ha vuelto a reiterar que "la sanidad pública no puede ser el negocio para grandes empresas". "Las empresas solo miran a los andaluces y a las andaluzas como cifras para sacar beneficios", ha dicho.

"Si la sanidad la hacemos pública, con estabilidad en las plantillas de los trabajadores, de los médicos, de los celadores, de los administrativos; si la hacemos totalmente público, lo que prima es el derecho a estar asistido y cuidado por la administración", ha agregado, al tiempo que ha señalado que "si esto simplemente va de coger la sanidad pública y el dinero de todos los andaluces, dárselos a las empresas privadas para que ellos las gestionen, nos convertiremos simplemente en números para ver si esas empresas sacan rentabilidad o no".

Así, ha vuelto a exigir "la sanidad pública para entender que la vida de la gente sea un derecho y no esté sometida a la situación en la que están ahora la mayor parte de los andaluces y de las andaluzas tras la crisis que ha generado el PP en un estado de incertidumbre, de miedo y de no saber qué va a pasar en el futuro con lo más importante que tenemos, que es nuestra propia vida".

Por último, ha dicho que "entendemos que la crisis de los cribados de cáncer de mama son la punta del iceberg, los siguientes serán más casos, más diagnósticos de incluso otras enfermedades. Y ahí estaremos acompañando a todos los andaluces y a la andaluza que quieran seguir peleando por la sanidad pública", ha concluido.