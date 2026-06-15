IU afea a la Junta que "la situación en las aulas andaluzas vuelve a ser dramática" con la llegada del calor

El coordinador general de IU Andalucía, Toni Valero, en rueda de prensa en Málaga. - IU ANDALUCÍA

MÁLAGA 15 Jun. (EUROPA PRESS) -

El coordinador general de Izquierda Unida (IU) Andalucía, Toni Valero, ha advertido este lunes de que "la situación en las aulas andaluzas vuelve a ser dramática cuando llegan las altas temperaturas" y el calor, como consecuencia de que "el Gobierno andaluz no adapta los centros educativos" a estas circunstancias.

Así lo ha criticado el dirigente andaluz de IU en una rueda de prensa en Málaga en la que ha lamentado que, con la llegada del calor, "las aulas públicas de los colegios en Andalucía se convierten en hornos", y "no por una ola de calor esporádica", sino por la existencia de "una crisis climática ante la cual el Gobierno andaluz no adapta los centros educativos en Andalucía", ha apostillado.

Al respecto, Valero ha remarcado que han pasado ya "seis años desde que se aprobase por unanimidad la Ley de Bioclimatización de centros públicos en Andalucía", y, pasado ese tiempo, "el 90% de los centros educativos andaluces no ha tenido adaptaciones a la crisis climática", de forma que el profesorado y el alumnado de los mismos está "pasando frío en invierno y calor en verano".

Valero ha denunciado que tanto el profesorado como el alumnado de esos colegios "está desprotegido por la Junta de Andalucía", administración de la que ha resaltado que "cuenta con recursos como nunca" y, pese a ello, "está a la cola en inversión educativa por alumnos con respecto al conjunto del Estado".

Ha explicado que, por eso, desde la coalición Por Andalucía, en la que se integra IU, lanzaron la semana pasada "una campaña, una petición, para adecuar de manera inmediata las aulas públicas" en la comunidad autónoma "a la crisis climática, para bioclimatizar los centros educativos andaluces, y para renaturalizar los patios de los colegios".

El también diputado nacional del grupo Sumar ha indicado que desde dicha formación han llevado también al Congreso esa propuesta de "renaturalización" que han "tumbado" el PP y Vox, y que apuesta por "convertir el cemento de los patios en zonas verdes que hagan los centros educativos mucho más habitables para el alumnado y el profesorado", según ha abundado.

Valero ha señalado que esa petición que han lanzado desde Por Andalucía "ha recabado más de 6.000 firmas" de apoyo "en muy pocos días", por parte de "andaluces que exigen algo de sentido común, el cumplimiento de la Ley de Bioclimatización y, por lo tanto, que haya un calendario y un presupuesto para que se adecúen los centros educativos andaluces a estas altas temperaturas en verano y al frío en invierno".

En segundo lugar, desde IU también apuestan por que haya "un plan de rehabilitación urgente", desde la premisa de que Andalucía tiene "una inmensa mayoría de centros educativos que tienen más de 50 años", así como por que "se aumente la inversión por alumno para llegar a la media" del país.

Y, "en tercer lugar", desde IU también reclaman que "haya un programa de renaturalización de los patios escolares, que se sustituya el cemento de los patios escolares por zonas verdes, por vegetación, por sombra, con agua, con zonas de juego, que supongan una modernización y adaptación a la crisis climática" de estos espacios.

"LEY DE RATIOS"

Por otro lado, el diputado de Sumar ha explicado que este jueves, 18 de junio, llega al Pleno del Congreso, para su debate de totalidad, el proyecto de Ley por la que se modifican la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, y la Ley 4/2019, de 7 de marzo, de mejora de las condiciones para el desempeño de la docencia y la enseñanza en el ámbito de la educación no universitaria, y se adoptan otras medidas para la mejora del sistema educativo.

Se trata de un proyecto más conocido "como 'Ley de ratios'", según ha concretado Valero antes de agregar que va "a contracorriente de los recortes y de las políticas neoliberales que en materia educativa" está impulsando el PP "en las comunidades autónomas donde gobierna".

Valero ha señalado que este proyecto de ley "entiende la educación como un derecho" y no "como un negocio", que es, a su juicio, como la concibe el PP, y "debe tramitarse", desde la premisa de que, "si gana la escuela pública, gana la democracia y gana la clase trabajadora".

En ese punto, ha señalado que "el sistema educativo tiene tres graves problemas que hay que empezar a afrontar con decisión", comenzando por el de "un deterioro claro de las condiciones de trabajo del profesorado", al que "se le exige cada vez más en aulas cada vez más diversas y con un peor reconocimiento social y de su función", según ha denunciado.

Además, el dirigente de IU ha advertido de que "hay una quiebra de la educación inclusiva", y en Andalucía se está viendo cómo "el alumnado más vulnerable, con más necesidades, está siendo arrinconado en la clase porque no se le da la atención que merece".

Y, en tercer lugar, se está produciendo "una privatización creciente del sistema educativo", según ha abundado Valero, que ha advertido al respecto de que "España está muy por debajo de la media de la OCDE", en la que "el 85% del alumnado cursa sus estudios en centros públicos", mientras que, "en España y en Andalucía", ese porcentaje "apenas" llega al 68%, ha precisado.

"Esto es muy grave", ha sentenciado el líder de IU Andalucía antes de agregar que "la educación de cero a tres años está en manos de las empresas", al igual que la Formación Profesional (FP) "está siendo entregada a los fondos de inversión", y "en Primaria y Secundaria" la Junta de Andalucía gobernada por Juanma Moreno (PP-A) "cierra aulas públicas mientras aumentan los conciertos, en su inmensa mayoría con la Iglesia Católica".

Frente a todo ello, Valero ha explicado que el proyecto de ley que se debate este jueves en el Congreso plantea "una bajada de ratios", teniendo en cuenta que, "ahora mismo, la ratio no es la misma en el conjunto de comunidades autónomas", por lo que esta iniciativa busca acabar "con esa desigualdad".

También "se mejoran" con ella "los apoyos especializados para mejorar la educación inclusiva", y "se plantea una bajada del horario lectivo del profesorado", según ha seguido explicando Toni Valero, que ha defendido que esta ley "plantea un suelo común de derechos" del que "quien más sale beneficiado son los hijos de la clase trabajadora, que son quienes van a los centros públicos en Andalucía y en el conjunto del país", según ha abundado antes de expresar su deseo de que "este proyecto de ley comience su tramitación" tras la votación prevista para este jueves.