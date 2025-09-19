IU critica "pésimas condiciones laborales" en el Infoca ante la crisis climática: "Hay que cuidar a quienes nos cuidan"

El coordinador regional de IU-A y diputado en el Congreso, Toni Valero, atiende a los medios durante su participación en la movilización de los trabajadores del dispositivo Infoca este viernes ante la Delegación de la Junta en Málaga. - ALEX ZEA / EUROPA PRESS

El coordinador general de IU-A y diputado en el Congreso, Toni Valero, ha criticado este martes la situación de precariedad que sufren los trabajadores del Servicio de Extinción de Incendios Forestales de Andalucía, Plan Infoca, y del 112, a la vez que ha advertido que "la crisis climática está poniendo en riesgo nuestro mundo rural, nuestra biodiversidad y sectores económicos fundamentales como la agricultura".

El líder de izquierdas ha participado en la movilización de los bomberos forestales que se ha desarrollado en Málaga frente a Delegación del Gobierno de la Junta en la provincia, en el centro de la capital, donde ha centrado sus críticas en las condiciones laborales de estos profesionales, y ha señalado que "no es comprensible que quienes nos protegen estén desprotegidos" ni que "los bomberos forestales estén sometidos a la precariedad, a la externalización y a pésimas condiciones laborales".

El coordinador de IU-A ha destacado la necesidad de un servicio público de emergencias fortalecido, y ha manifestado que "hemos visto cómo la Junta de Andalucía no se está poniendo a la altura de la oportunidad histórica que tenemos ahora, y es tener un servicio de bomberos forestales desde lo público, en buenas condiciones, que protejan un medio natural que está en riesgo".

Valero ha exigido mejoras concretas para estos trabajadores, reclamando "algo de sentido común" y, en referencia a los trabajadores del 112 ha dicho que "muchos de ellos están con convenios de telemarketing", por lo que ha demandado "que se aumenten las plantillas y se den buenas condiciones al Infoca y que la plantilla del 112 se incluya en la agencia andaluza de emergencia. Tienen que ser trabajadores públicos, desde lo público".

Finalmente, ha concluido su intervención ante los medios con un mensaje contundente: "Hay que cuidar a quienes nos cuidan", ha dicho el foco en la importancia de garantizar condiciones dignas "para estos profesionales esenciales".