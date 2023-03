IU critica que la terminal del metro en Atarazanas "vaya a convertirse en una estación fantasma"

MÁLAGA, 21 Mar. (EUROPA PRESS) -

La coordinadora local de Izquierda Unida Málaga, concejala en el Ayuntamiento de Málaga y candidata a la Alcaldía, Remedios Ramos, ha acusado al presidente de la Junta, Juanma Moreno, y al alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, de "vender humo una vez más con el metro de Málaga".

En concreto, tras anunciar "una nueva inauguración con la que quiere tapar su absoluta falta de previsión, ya que la terminal del metro en Atarazanas va camino, incluso antes de inaugurarse, de convertirse en una estación fantasma, hasta la que no podrán llegar los usuarios en días de eventos en los que se produzca una gran afluencia de pasajeros por la falta de planificación y la mala gestión del gobierno del PP".

"A la vez, nos asaltan las dudas sobre la viabilidad de la extensión del servicio ante la ausencia de nuevas contrataciones de personal", ha agregado.

La concejala de izquierdas ha apuntado que "tras el reciente escándalo ferroviario en Cantabria, con la inauguración de unos túneles en los que los trenes previstos no caben, en Málaga vamos camino de tener una estación de metro en la que es la gente la que no cabe. Y es una circunstancia que no va a ocurrir solo ahora en Semana Santa, será una constante ante los numerosos eventos que tienen cabida en el centro durante todo el año e, incluso, en determinadas horas punta".

Ramos ha informado de que "se prevé que la extensión del metro esté operativa el próximo lunes, antes de la Semana Santa. Aunque no es la primera vez que anuncian una inauguración, esta vez los gobierno andaluz y municipal del PP han dado un paso más en su falta de previsión".

"Y es que la estación de Atarazanas ya se ha quedado pequeña incluso antes de inaugurarse. Los viajeros y las viajeras que tengan pensado ir al centro durante la Semana Santa no van a poder llegar hasta la parada que desemboca en La Alameda y se tendrán que bajar cientos de metros antes, en la estación de Guadalmedina. Los trenes llegarán vacíos a la estación que Moreno y De la Torre pretenden inaugurar por tercera vez el próximo lunes", ha agregado.

Ramos ha incidido en que "la otra gran falta de previsión de los gobiernos del PP atañe a la falta de personal. La plantilla del metro de Málaga ya ha explicado que se piensa abrir el nuevo trazado con el mismo número de trabajadores y trabajadoras existente en la actualidad. No tiene sentido".

"Nosotros apoyamos las movilizaciones realizadas por la plantilla contra la precariedad y los abusos laborales y llevaremos iniciativas ante el Parlamento de Andalucía, a través de nuestra diputada, Inmaculada Nieto, para que se corrija esta situación", ha concluido.