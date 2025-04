IU defiende "el uso social" de la residencia de Tiempo Libre de Marbella frente a la "operación especulativa"

MARBELLA (MÁLAGA), 29 (EUROPA PRESS)

La portavoz de Por Andalucía en el Parlamento, Inmaculada Nieto, ha defendido este martes "el uso social" de la residencia Tiempo Libre de Marbella (Málaga) ante una "nuevo pelotazo urbanístico orquestado por el PP".

Así lo ha señalado Nieto, junto con la coordinadora local de IU Marbella-San Pedro y de vecinos y vecinas de la zona, al tiempo que ha calificado la situación actual de la residencia de Tiempo Libre de Marbella como una "nueva operación especulativa que el Partido Popular tiene sobre la mesa", sobre "un lugar en el que se podían permitir tener unos días de vacaciones, familias con pocos recursos, de trabajadores y de trabajadoras sencillas, también personas con una movilidad reducida, también personas pensionistas".

"Todo ello en una política pública de rentabilidad social y de buscar extender a mayores capas de la población la posibilidad merecidísima de tener también unos días de disfrute con la familia lejos del lugar habitual de residencia", ha agregado.

"Que esta residencia se vaya a convertir en otro hotelaco de Marbella, pasándole por encima también a la sostenibilidad ambiental de su entorno es una de las operaciones que mejor define este gobierno del Monopoly que tenemos con el Partido Popular en la ciudad y en la Junta de Andalucía", ha criticado Nieto.

Ha agregado que "en estas viviendas antes vacacionales si no se quiere mantener ese uso bien que se puede pensar en la cantidad de personas que en Marbella no tienen capacidad de tener una vivienda por los precios absolutamente disparatados que se manejan aquí para la vivienda por la formidable presión turística que hay".

"¿Cómo se puede pensar que un sitio en el que la población residente no se puede pagar una casa y las personas que le sale un trabajo aquí y en Marbella lo que le sale es un problema, porque no pueden pagar tampoco ese alojamiento? ¿Cómo se puede pensar que esto que está detrás nuestra, que es o una opción de ocio para personas sencillas, personas trabajadoras o una oportunidad de enfriar un poquito el registro de demandantes de vivienda de la ciudad, se pueda convertir en otro pelotazo? ¿Pero qué tiene en la cabeza aparte de billetes de euro y hormigonera el Ayuntamiento y la Junta? No nos vamos a resignar ni nos vamos a quedar quietos", ha dicho Nieto.

Así, la portavoz de Por Andalucía en el Parlamento ha anunciado que "vamos a desplegar una batería de iniciativas en el Parlamento de Andalucía, vamos a pedirle explicaciones a Moreno".

"Vamos a hacer todo lo que nos pidan nuestras compañeras desde el Ayuntamiento de Marbella, desde la ciudad, desde la comarca, para poner el foco en una operación que no es de recibo, que no se puede consentir que con la que está cayendo con el problemón de la vivienda, aquí se siga pensando en abrir hoteles de alto standing, además, poniendo en serio riesgo la ya más que delicada situación medioambiental que vive esta zona a consecuencia de ese urbanismo desordenado y especulativo que durante tantos años ha tenido luz verde y alfombra roja como parece ser que sigue queriendo su alcaldesa, no hay más que ver esto y desde luego apoyada sin ningún tipo de fisura por Moreno desde la Junta".

Por su parte, la coordinadora local de IU Marbella-San Pedro, Victoria Morales, ha calificado de "expolio" el proyecto que el PP pretende sacar adelante para la residencia de Tiempo Libre de Marbella "para terminar de desmantelar un espacio de casi 100.000 metros cuadrados de espacio público, una dotación social importante para Marbella y además con el agravante de la ubicación".

"Es muy peligroso la actuación que están haciendo los gobiernos del Partido Popular en torno a este lugar significativo para Marbella. En primera línea de playa, en una zona donde existe una protección dunar natural es donde pretenden terminar de consolidar un pelotazo urbanístico", ha apuntado Morales.

Por último, ha dicho que "este pelotazo que va en detrimento de la gente de Marbella, en detrimento de la protección medioambiental, en detrimento de la consolidación de espacios de carácter social dedicados a los vecinos y vecinas y no es el primero".