IU dice que hay "esperanza para echar a Moreno" del gobierno andaluz y que Por Andalucía es la herramienta para hacerlo

MÁLAGA 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

El coordinador regional de Izquierda Unida Andalucía (IU-A) ha valorado que "hay esperanza para echar a Moreno Bonilla" del gobierno andaluz tras la celebración este pasado sábado del primer acto del curso político de Por Andalucía, en el que tomó parte IU-A, Movimiento Sumar e Iniciativa del Pueblo Andaluz, además de distintos movimientos y colectivos de izquierda.

Así, en rueda de prensa en Málaga este lunes, Valero ha dicho que el acto en Sevilla evidenció que "hay esperanza para echar a Moreno Bonilla del gobierno andaluz y hay una herramienta para que todos y todas los que quieren echar a Moreno Bonilla y transformar nuestra tierra puedan hacerlo con Por Andalucía".

El también diputado de Sumar ha destacado que la confluencia de Por Andalucía es "el paraguas que el sábado evidenció que recoge a movimientos sociales, que recoge a personas independientes y que recoge a fuerzas políticas".

Así ha valorado "muy positivamente" este arranque de curso que, según ha dicho, "tiene que terminar echando a Moreno Bonilla del Gobierno andaluz con un proyecto como Por Andalucía, que es un proyecto unitario, un proyecto ilusionante con muchas personas independientes, movimientos sociales y fuerzas políticas".

En opinión de Valero, Por Andalucía "ya ha cogido carretera y manta en Andalucía y está dispuesta a agitar las conciencias de andaluces y andaluzas que quieren cambiar nuestra tierra, que quieren echar a Moreno Bonilla del gobierno de Andalucía".