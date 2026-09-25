IU llama a la movilización el 28 de septiembre ante la cesión a Vox de competencias de violencia de género

La responsable de la Red de Feminismo de Izquierda Unida (IU) Andalucía, Victoria Morales, y la portavoz de IU Andalucía, Toni Morillas, en una rueda de prensa. - IU ANDALUCÍA

MÁLAGA 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

La responsable de la Red de Feminismo de Izquierda Unida (IU) Andalucía, Victoria Morales, y la portavoz de IU Andalucía, Toni Morillas, han llamado a participar en las movilizaciones andaluzas de la Marea Violeta del próximo 28 de septiembre y han lamentado la cesión a Vox de competencias relacionadas con la atención y protección de las víctimas de violencia machista.

"Supone un grave menosprecio a cualquier tipo de avance en derechos que venimos trabajando de forma contundente, y se demuestra en todas y cada una de las movilizaciones y reivindicaciones que los movimientos feministas hacen en denuncias en torno a la pérdida de derechos que pueden suponer estas medidas que se implementan desde el Gobierno de la Junta de Andalucía", ha señalado Morales este viernes.

La responsable de IU Andalucía ha defendido que las medidas "deberían de ir encaminadas a ampliar derechos en la atención de las víctimas de violencias machistas". En este sentido, ha calificado de "vergonzante" la cifra de trece mujeres asesinadas en lo que llevamos año en la comunidad.

Morales ha puesto el foco en Málaga donde "el dato es terrorífico, liderando el ránking con nueve mujeres asesinadas en lo que va de año". "Sin embargo, vemos como Moreno Bonilla cede esas competencias a aquellos que van a seguir socavando cualquier tipo de derecho. Por eso, las mujeres y la movilización feminista reaccionamos y nos van a tener de frente", ha aseverado.

"El próximo 28 de septiembre, en todas las capitales de provincias andaluzas, nos vamos a movilizar de forma unitaria, diversa, pero también organizada, para denunciar que esta situación vergonzante tiene que llegar a su fin, pero no nos quedamos ahí, vamos a seguir trabajando para seguir movilizadas y aglutinando a toda la sociedad civil andaluza para que el próximo 8 de noviembre, gritemos alto y fuerte que con los derechos de las mujeres no se juega", ha subrayado.

Ante esta situación, ha señalado a Vox por "querer eliminar cualquier tipo de protocolo e intervención en los servicios públicos, porque esa es condición indispensable para poder combatirla y para proteger a las víctimas".

En esta línea, Morillas ha asegurado que "cuando Moreno Bonilla entrega la asistencia y la protección de las víctimas de violencia machista al partido Vox, a un partido que niega la violencia contra las mujeres, lo que está trasladando es un mensaje demoledor. Lo que está trasladando es que la vida de las mujeres no importa".

Morillas se ha preguntado "cómo hacemos para garantizar la protección de las mujeres y también para garantizar que no se las revictimiza, sin embargo, el Partido Popular, nos ha utilizado a las mujeres como moneda de cambio para garantizarse los sillones, cediéndole las competencias en materia de asistencia y de protección de víctimas de violencia machista al señor Gavira y a Vox".

"Nosotras tenemos claro que el llamamiento al que nos sumamos, que está realizando el movimiento feminista y al que queremos sumarnos desde Izquierda Unida, es contundente. No podemos permitir que esa ola reaccionaria, que ese gobierno negacionista de Andalucía impida el avance en políticas públicas feministas que protejan a las mujeres, garanticen todos nuestros derechos y pongan en el centro que la vida de las mujeres importa", ha concluido.