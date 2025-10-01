IU Málaga critica "abandono y violencia institucional a la que somete el PP a mayores y dependientes"

La coordinadora provincial de IU Málaga, Toni Morillas, ha mostrado el apoyo de la organización a la movilización convocada este miércoles por los sindicatos por la celebración del Día de las Personas Mayores - IU MÁLAGA

MÁLAGA 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

La coordinadora provincial de IU Málaga, Toni Morillas, ha mostrado el apoyo de la organización a la movilización convocada este miércoles por los sindicatos por la celebración del Día de las Personas Mayores, a la vez que ha criticado el "abandono y violencia institucional a la que somete el PP a personas mayores y dependientes".

Morillas ha invitado a reflexionar sobre el hecho de que "hace apenas unas semanas se celebró del Día Mundial del Alzheimer, que afecta a más de 100.000 personas en Andalucía y más de 15.000 personas en la provincia malagueña, y pudimos ver a políticos del PP posando y haciendo declaraciones grandilocuentes sobre esta enfermedad, pero nosotras, lo que queremos es qué está haciendo el Partido Popular por las personas enfermas de alzheimer o por otras personas afectadas por cualquier otro tipo de dependencia física, psíquica o sensorial. Pues yo os lo digo, está condenando a estas personas al abandono, a la desprotección y a la violencia institucional".

La también concejala en el Ayuntamiento de la capital ha denunciado que "desde el PP están privatizando recursos públicos, recordemos que el 78% de las plazas residenciales en Andalucía y en Málaga están privatizadas, así como el servicio de ayuda a domicilio que prestan los Ayuntamientos, por tanto, se prestan unos servicios con una calidad muy cuestionable, a costa de las condiciones laborales precarias de las trabajadoras, y lo hacen deteriorando el sistema público".

La coordinadora provincial de IU ha señalado que "las listas de espera son insoportables. Más de tres o cuatro años esperando para recibir un recurso público que brinde un cuidado que es esencial para que una persona dependiente o mayor pueda tener una vida digna, una vida autónoma. Hablamos de que muchas de esas personas fallecen esperando a que la Junta de Andalucía les dé respuesta. Solo en el primer semestre, más de 3.000 personas fallecieron esperando una valoración de la Junta de Andalucía en relación a su grado de dependencia y, mientras esperan, malviven".

"El resultado del deterioro de lo público y de la privatización de la atención a la dependencia por parte del Partido Popular está provocando que haya personas mayores y dependientes que están abandonadas, con vidas precarias, y con familias que se encuentran absolutamente desbordadas", critica Morillas.

La líder de IU subraya que desde la coalición de izquierdas "queremos hacer del Día de las Personas Mayores un día de reivindicación, porque nuestros mayores y las personas dependientes tienen reconocidos los derechos para recibir los cuidados y los apoyos públicos necesarios para poder tener una vida autónoma y envejecer de manera digna".

Por último, ha recalcado que "la Junta de Andalucía debe crear las plazas públicas suficientes, tanto en residencias como en centros de día, y debe abordar la municipalización y la recuperación para lo público de la ayuda a domicilio para que las personas mayores puedan ser atendidas y puedan hacerlo ya. No es digno que una persona tenga que esperar hasta cuatro años para recibir un derecho, que está blindado en nuestro marco normativo, y que hoy, la Junta, con una política errática en todo lo que tiene que ver con los servicios públicos, está vulnerando, condenando a estas personas al abandono y a una profunda violencia institucional".