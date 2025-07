IU Málaga critica que "la justicia pratiarcal" pone en riesgo la vida del hijo de Juana Rivas

MÁLAGA 17 Jul. (EUROPA PRESS) -

La coordinadora provincial de Izquierda Unida en Málaga, Toni Morillas, ha realizado una contundente declaración contra la sentencia del Juzgado de Primera Instancia número 3 de Granada relativa a la situación de Daniel, el hijo de Juana Rivas, al que se le obliga a volver a regresar con su padre a Italia el próximo 22 de julio.

"Lo voy a decir con mucha claridad. La justicia patriarcal está poniendo en riesgo la vida de Daniel, el hijo de Juana Rivas. Con esta sentencia que es vergonzante viene a consumarse lo que claramente es un nuevo episodio de violencia institucional que la justicia española y la justicia italiana está perpetrando contra Juana Rivas y contra su hijo", ha enfatizado Morillas.

"Los jueces tienen un mandato constitucional en nuestro país, que es ni más ni menos que aplicar la ley. En España tenemos una legislación en materia de protección frente a la violencia machista, que es de las legislaciones más avanzadas de toda la Unión Europea y me atrevería que a decir que del mundo. En la legislación de nuestro país se establece con mucha claridad que la justicia, que las instituciones públicas, tienen la obligación de proteger a las mujeres víctimas de violencia machista, de proteger a los niños y a las niñas víctimas de violencia machista y de que siempre tiene que prevalecer el interés superior del menor", ha expuesto.

"Por eso no tiene ningún tipo de sentido, no es coherente, que ahora, justo cuando se está jugando a este padre maltratador sobre el que ya pesan varias sentencias por haber maltratado a Juana Rivas y a su hijo, no tiene ningún sentido que haya un juzgado andaluz que establezca que Daniel tiene que regresar a partir del próximo martes, 22 de julio, con su padre maltratador", ha apuntado Morillas.

Según la líder de IU Málaga "la única justificación que tiene es que en nuestro país hay jueces que en lugar de aplicar la ley, operan al servicio de la reacción neomachista. Esta es la sentencia. Nosotras hoy aquí rompemos esta sentencia".

"Rompemos esta sentencia porque esto es lo que las mujeres, las feministas, las demócratas nos gustaría hacer con esta sentencia y con todas las sentencias que vulneran los derechos de las mujeres y de los niños y que atentan contra lo más básico que es el derecho a una vida digna y a vivir libre de violencia", ha expuesto.

"Esta decisión judicial tiene que ser rectificada. Daniel tiene que quedarse con su madre y todas las instituciones públicas tienen que actuar y tienen que hacerlo ya para evitar que el día 22 de julio Daniel tenga que volver con un padre maltratador poniendo en riesgo su vida", ha criticado.