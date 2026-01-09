IU Málaga critica la supresión de 347 aulas públicas "mientras Junta incrementa financiación a educación privada"

La coordinadora provincial de IU Málaga, Toni Morillas, en rueda de prensa. - IU MÁLAGA

MÁLAGA 9 Ene. (EUROPA PRESS) -

La coordinadora provincial de IU Málaga, Toni Morillas, ha criticado que "estamos ante el enésimo ataque del PP a la educación pública andaluza", toda vez que, según ha señalado, la Junta de Andalucía que suprime 347 aulas públicas en el curso 2025-2026, "tal y como pudimos conocer el pasado 18 de diciembre, y se dedica a seguir inyectando dinero publico a la educación privada".

Morillas ha señalado este viernes en rueda de prensa que este año el Gobierno andaluz va a dedicar 1.101 millones a la educación privada mientras suprime 347 aulas públicas en educación infantil y en educación primaria. De manera desglosada, ha explicado que en la infantil suprime 177 líneas y en primaria, 170. "Esto significa que estas 347 aulas públicas suprimidas vienen a sumarse a las cerca de 2.500 aulas públicas que Moreno Bonilla ha suprimido en Andalucía desde que entró a gobernar", ha añadido.

La coordinadora provincial de IU en Málaga ha subrayado que "la provincia de Málaga es, junto a las de Sevilla y Cádiz, una de las provincias andaluzas más afectadas por este recorte, por esta supresión de aulas públicas". "Han suprimido para este año 52 aulas públicas en nuestra provincia. Colegios como el de San Francisco de Asís en Alameda, Nuestra Señora de Monsalud en Alcaucín, Miguel de Cervantes en Marbella, Sohail en Fuengirola, Nuestra Señora de Caños Santos en Cañete La Real o Valle Inclán, Tiro Pichón o Julio Caro Baroja, en Málaga ciudad, son solo unos ejemplos de centros que se ven afectados por esta supresión de líneas", ha expuesto.

"Por eso, desde IU, volvemos a denunciar que Moreno Bonilla se dedica a suprimir aulas públicas en nuestra provincia en lugar de reducir las ratios o incrementar los profesionales que atienden la diversidad dentro del aula, de manera que se pueda garantizar la calidad educativa a todos los niños y las niñas de nuestra provincia", ha concluido Morillas.