IU pide a Ayuntamiento de Marbella que facilite la cesión de la Comandancia de Marina y destine a uso ciudadano

El coordinador general de IU Andalucía y diputado en el Congreso, Toni Valero, junto a la coordinadora comarcal de IU en la Costa del Sol, Victoria Morales. - IU MÁLAGA

MARBELLA (MÁLAGA), 6 (EUROPA PRESS)

El coordinador general de IU Andalucía y diputado en el Congreso, Toni Valero, ha declarado este lunes que el Ayuntamiento de Marbella (Málaga) "tiene que dar un paso al frente en favor de las necesidades de sus vecinos y no lo está haciendo" y le ha pedido que "facilite la cesión de la Comandancia de Marina y la ponga al servicio de la ciudadanía".

"Marbella es un municipio que lleva sufriendo muchos años de gobiernos del PP, que ha dejado a este municipio prácticamente sin equipamientos públicos mientras las necesidades de la ciudadanía se acrecientan", ha asegurado Valero en declaraciones a los periodistas frente a dicho edificio.

Según ha señalado, "esta situación se puede resolver y nosotros y nosotras estamos dispuestos a pelear, porque IU tiene una reivindicación histórica con Marbella para que la Comandancia de Marina sea un edificio que se pone al servicio de la ciudadanía de Marbella".

"Ese cambio de uso, esa cesión de este edificio por parte del Gobierno central a Marbella, requiere de la buena voluntad y de que el Ayuntamiento, gobernado por el PP, dé pasos suficientes y brinde un edificio alternativo para que las funciones que aquí se desempeñan se puedan desempeñar en un edificio nuevo", ha dicho.

Por tanto, ha incidido, "hace falta que el Ayuntamiento de Marbella, más que quejarse, lo que haga es ponerse a trabajar". "Nosotros y nosotras vamos a hacer nuestro papel, vamos a presionar", ha manifestado.

En este sentido, ha dicho que van a conseguir que "en el caso de que haya un edificio que brinde el Ayuntamiento, donde se puedan desarrollar las funciones que aquí se desempeñan, este edificio de la Comandancia de Marina, que está en un espacio formidable, tenga un uso social, sea cedido al Ayuntamiento de Marbella y por lo tanto pueda ser disfrutado, bien sea como edificio para el uso de vivienda o bien para el uso cultural, aquello que los ciudadanos y ciudadanas de Marbella más necesitan", ha manifestado.

Por último, Valero ha subrayado que "Izquierda Unida se compromete con ello y ahora hace falta que el Ayuntamiento del PP dé un paso al frente, deje de quejarse y se ponga a trabajar".

Para ello, ha asegurado que van a llevar una iniciativa parlamentaria al Congreso de los Diputados "y vamos a brindar la oportunidad para que el Ayuntamiento de Marbella dé ese paso que tiene que dar". "Esto requiere de la colaboración entre dos instituciones, la municipal y aquella que ostenta el patrimonio de este edificio, que es el Gobierno central", ha apuntado.

Según Valero, "en la parte que a nosotros y a nosotras nos toca, vamos a presionar y vamos a llevar esa iniciativa". "Ahora toca que el Ayuntamiento de Marbella haga lo que le toca, que es poner un edificio para ese uso alternativo a las funciones que aquí se desempeñan", ha concluido.

Por su parte, la coordinadora comarcal de IU en la Costa del Sol, Victoria Morales, ha criticado que "el cinismo del Gobierno local del PP, encabezado por Ángeles Muñoz, no tiene parangón" y ha recordado que desde IU llevan desde 2012 "pidiendo al Estado la cesión de este edificio para ponerlo en valor".

"Pedíamos una cosa muy sencilla, que se cediera al Ayuntamiento y que el Ayuntamiento ofreciera un espacio municipal para los trabajadores y trabajadoras que quedan y se pusiera en valor esta Comandancia de la Marina", ha dicho Morales, quien ha criticado que "esto no se ha hecho en más de una década. El Gobierno del PP no lo ha hecho y no lo ha querido hacer cuando estaba en su poder".

Sin embargo, ha apuntado, "ahora, de forma sorprendente, vemos cómo en el Pleno del Ayuntamiento piden la cesión de este mismo espacio para la construcción de vivienda pública". "Es absolutamente incoherente, porque la solución a la vivienda pública la alcaldesa la tiene de su mano, como es revertir la situación de la Residencia de Tiempo Libre para dar uso social y de vivienda a tantas y tantas trabajadoras de Marbella".

Pero, ha lamentado que eso "no lo hace, no se lo pide a Juanma Moreno Bonilla", mientras que "cuando no tiene absolutamente ninguna responsabilidad, exige esta medida que consideramos que es de absoluto postureo".

"Es de absoluto postureo porque sabe que el acceso a la vivienda es un grave problema en Marbella y esta medida es de cara a la ciudadanía, intentando pensar que nos lo vamos a creer, cuando realmente no está poniendo soluciones reales", ha indicado.

Así, ha incidido en que desde su formación "sí queremos que se sienten a negociar esta cesión el Gobierno central con el Ayuntamiento y que se ponga en valor el espacio y se le dé un uso con el proyecto que el Ayuntamiento le ponga sobre la mesa y también le ponga sobre la mesa qué espacios va a ceder para que este uso administrativo siga ofreciéndose".

Por último, Morales ha señalado que lo tuvieron "claro" en 2012 "y también ahora: el uso público y la puesta en valor de los espacios públicos que están en desuso tienen que ser una realidad que beneficie al municipio de Marbella"; aunque ha apuntado que en lo que no están de acuerdo es "con que se hagan medidas de cara a la galería como si los vecinos y vecinas de Marbella no se enterasen de nada y como si esto fuese a solucionar el problema de la vivienda".