IU pide a la Junta que "sea transparente" con la gripe aviar y "ayude a los ayuntamientos afectados" en Andalucía

MÁLAGA 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

El coordinador general de Izquierda Unida (IU) en Andalucía, Toni Valero, ha emplazado este lunes a la Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía a que "sea transparente" con los brotes de gripe aviar que se están produciendo en los últimos días en la comunidad autónoma, así como a que "ayude a los ayuntamientos afectados" por esta situación.

Así lo ha reclamado el también diputado nacional del grupo Sumar en una rueda de prensa en Málaga en la que ha subrayado que, hasta ahora, se han contabilizado "nueve brotes de gripe aviar" en los últimos días en Andalucía de los que han resultado "especialmente afectadas las provincias de Sevilla y Huelva".

Toni Valero ha señalado que se trata de "una situación preocupante que hay que vigilar y ante la que hay que actuar, porque no sólo afecta a la biodiversidad, sino que también afecta a una industria clave en nuestra tierra como es el sector avícola", cuya producción en 2024 alcanzó un valor de "1.030 millones de euros" en Andalucía, según ha puesto de relieve el dirigente de IU, que en esa línea ha subrayado que esta comunidad autónoma es "una potencia en este sector" al concentrar "el 25% de la producción total".

Dicho esto, Valero ha alertado de que "ya hoy se están suspendiendo importaciones desde Hong Kong de carne de ave de Andalucía", tras lo que ha considerado que se trata de "una situación ante la que hay que ser muy transparente", que es "lo que le pedimos a la Consejería de Agricultura y Pesca, que sea transparente con lo que está pasando y que ayude a los ayuntamientos afectados", ha abundado el coordinador de IU Andalucía.

En esa línea, ha sostenido que la consejería que dirige Ramón Fernández-Pacheco "no puede dejar a los ayuntamientos solos ante un problema que también es de la competencia de la Junta de Andalucía, como ha hecho en otras ocasiones similares".

"La Junta de Andalucía, que es competente, tiene que ayudar a estos ayuntamientos que están intentando contener estos brotes", ha proclamado el diputado de Sumar antes de agregar que, "en esa búsqueda de transparencia" y de "eficacia en la gestión pública, nosotros hemos preguntado al Ministerio" del ramo "cuáles son las medidas que se han puesto en marcha en coordinación con la Junta de Andalucía para contener estos brotes y, evidentemente, evitar su propagación también a Doñana, que está en el centro de nuestras preocupaciones", ha añadido.

"Queremos saber qué especies han sido las más afectadas y cuáles son ahora las más amenazadas, y, por supuesto, qué medidas de apoyo tiene previstas el Ministerio, también junto a la Junta de Andalucía, en apoyo del sector avícola, que ahora mismo se encuentra amenazado por esta extensión de la gripe aviar en nuestra tierra", ha concluido Toni Valero.