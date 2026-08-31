IU pide a Moreno que "sea solidario con Ceuta" sobre los menores y exige "firmeza" al Gobierno "frente a Marruecos"

La portavoz de Izquierda Unida (IU) en Andalucía y concejala de Con Málaga, Toni Morillas, en una intervención con los medios. - IU ANDALUCÍA

MÁLAGA 31 Ago. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Izquierda Unida (IU) en Andalucía y concejala de Con Málaga, Toni Morillas, ha pedido al presidente de la Junta, Juanma Moreno, que "deje de beneficiar de facto el chantaje del régimen de Marruecos y que si quiere ayudar a Ceuta, diga si va a acoger a los niños que le corresponden".

Asimismo, ha trasladado que Izquierda Unida no participará en la convocatoria del Partido Popular frente a los ayuntamientos y ha exigido que "se deje de usar la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) para los intereses espurios de PP y Vox". En una nota remitida por el partido este lunes, ha insistido en la necesidad de firmeza por parte del Gobierno de España frente al régimen de Marruecos que "ni es socio amigo ni aliado fiable".

Morillas ha trasladado el "apoyo y solidaridad" de IU a la sociedad y ciudadanía ceutí, así como a las entidades y profesionales de los servicios públicos que se encuentran en Ceuta. En esta línea, ha señalado que "a Ceuta no se le ayuda ni con excursiones de pijos, como las que hemos visto lideradas por el presidente de Sierra Blanca Estates y de Marcos de Quinto en sus yates, ni tampoco con las excursiones electoralistas de las que están haciendo las galas los dirigentes del Partido Popular".

"A Ceuta no se le ayuda con manipulación, con bulos, con odio y con electoralismo. A Ceuta se le ayuda haciendo lo que toca, y lo que toca es muy sencillo", ha remarcado.

Sobre los menores migrantes, Morilla ha asegurado que "Moreno Bonilla tiene que decir con claridad si Andalucía va a acoger a los niños y a las niñas que correspondan. Sí o no".

"Moreno Bonilla tiene que dejar de marear la perdiz, dejar de hacer uso de una estrategia absolutamente obscena y partidista, que lo único que está haciendo es favorecer el chantaje del régimen de Marruecos y también -hay que decirlo- poniéndole la alfombra roja a los discursos de odio islamófobos, racistas, que incluso en muchos casos están llegando a la violencia", ha remarcado.

La portavoz de IU ha incidido en que "estamos hablando de niños y de niñas que hay que proteger, que hay que cuidar y que hay que acoger. Y aquí parece que el PP y que Vox han entrado en una suerte de competición, a ver quién dice la barbaridad más gorda y más racista, y beneficiando de facto a la estrategia de chantaje del régimen de Marruecos".

Asimismo, ha subrayado que "da igual si un niño ha nacido en Ceuta, en Málaga, en Lepe o al otro lado del Mediterráneo. Si un niño o una niña necesita protección, una Administración democrática tiene que brindarsela y poner en marcha todos los dispositivos de acogida de los que disponen las comunidades autónomas en nuestro país y dejar de marear la perdiz, tal y como está haciendo el Partido Popular".

Sobre las manifestaciones convocadas el próximo 2 de septiembre, Morilla ha reiterado que la presidenta de la FEMP "ha roto los consensos institucionales y está utilizando la FEMP para desplegar y ejecutar una estrategia obscena que solo atiende a los intereses espurios que el Partido Popular y Vox tienen en relación a esta crisis humanitaria".

"MARRUECOS NI ES UN ALIADO, NI UN SOCIO FIABLE"

Morillas ha calificado de "inexplicables" las declaraciones del presidente del Gobierno, remarcando que "el Gobierno tiene que mantener una posición firme frente al régimen de Marruecos".

"La responsabilidad y el responsable de lo que está sucediendo en Ceuta es la acción del Reino de Marruecos, de Mohamed VI, que está intentando chantajear y desestabilizar el Gobierno con la inestimable ayuda de la internacional ultraderechista como también de Estados Unidos y de Israel y con la convivencia del Partido Popular y Vox", ha destacado.

Asimismo, ha reafirmado que Marruecos "ni es un aliado fiable ni es un socio amigo". "Marruecos lo que ha hecho ha sido un ataque híbrido para intentar desestabilizar el Gobierno de España. Lo que ha hecho es un ataque híbrido para utilizar la política migratoria como una arma arrojadiza contra el Gobierno de España. Hace falta más firmeza con el régimen marroquí, más transparencia también sobre lo ocurrido y más rapidez para proteger a los niños y a las niñas y aliviar la situación que se está viviendo en Ceuta".

"Ante esta crisis humanitaria hay que elegir entre hacer política con el miedo o hacer política con la verdad. Con el régimen marroquí, firmeza. Con Ceuta, toda nuestra solidaridad con su ciudadanía y solidaridad territorial. Y con los niños y las niñas, garantía de derechos, garantía de protección y garantía de acogida. Y con Moreno Bonilla, que no mareé más la perdiz, hay que hacer política seria y de dejar de utilizar situaciones tan dramáticas como las que estamos viviendo para hacer electoralismo barato, que lo único que está haciendo es alimentar los discursos de odio contra la población migrante", ha concluido.