CAMPILLOS (MÁLAGA), 21 (EUROPA PRESS)

El diputado de Con Málaga en la Diputación de Málaga, Juan Márquez, ha advertido este lunes de que el Gobierno andaluz, presidido por Juanma Moreno, "tiene una hoja de ruta muy clara: romper con todo lo público y favorecer los intereses de sus socios privados". Además, ha incidido en que IU "redobla" las movilizaciones contra el asesinato premeditado de la sanidad pública a manos de Moreno".

"El PP ha desviado más de 500 millones de euros públicos de forma ilegítima a la sanidad privada. Hasta el punto de que ya el 40% de las camas hospitalarias de la provincia son de gestión privada. Las camas en la privada aumentan y, día tras día, se reducen en la pública", ha dicho.

Además, ha señalado que "el plan de verano supone una grave reducción de contrataciones de sanitarios y un cierre de recursos. Grandes reivindicaciones como el tercer hospital de Málaga ya lo han desplazado hasta 2032 y están eliminando servicios, como la Maternidad del Hospital Clínico".

"La movilización ciudadana tiene que expresar su malestar para que paren la destrucción de pilares básicos del estado de bienestar como la sanidad, la educación y la dependencia", ha reivindicado Márquez.

Por su parte, la responsable de Institucional de IU Málaga, Toñi Claros, ha criticado que "los recortes del PP de Moreno afectan a la sanidad pública en toda la provincia. Cada vez nos reducen más los servicios públicos, tenemos que organizarnos, como hoy en Campillos, para reclamar la defensa de un derecho básico como la sanidad pública".

"La salud no es un negocio, es un derecho. No vamos a renunciar a una sanidad de calidad en toda la provincia, por eso vamos a seguir las denuncias y las movilizaciones. Además de reclamar mejoras de las condiciones laborales de los profesionales sanitarios", ha apostillado.

Asimismo, el portavoz de la Plataforma Sanitaria Zona Norte de Antequera, Diego Romero, ha explicado que "la sanidad pública en la comarca de Antequera está cada vez más deteriorada. Vamos a recorrer todas las zonas básicas de la comarca para denunciar el desmantelamiento de la sanidad. Todos los fondos que el PP está gastando en la sanidad privada tienen que volver a destinarse a la pública. Vamos a crear plataformas en todos los municipios de la comarca para redoblar las movilizaciones".

Romero ha lamentado que "ninguno de los aspirantes al MIR ha pedido plaza en la zona norte de Antequera, la situación es insostenible. Es necesario movilizarse y presentar reclamaciones en los centros de salud. La Junta no está atendiendo nuestras peticiones, a pesar de que la situación es cada vez más límite".

"Quién nos iba a decir hace 20 años que en un municipio de 2.000 habitantes no íbamos a poder tener cita en menos de seis o siete días. No se cubren no bajas ni sustituciones, no hay contratos atractivos y los profesionales médicos no se vienen", ha dicho.

Por su parte, el coordinador comarcal de IU en la Antequera, Jorge Segura, ha dicho no entender "como todos los recursos se están destinando a la sanidad privada. Moreno está asesinando de forma lenta y premeditada la sanidad pública, de forma especialmente grave en nuestra comarca. Son más de 3.000 millones los que lleva invertidos el gobierno del PP en la sanidad privada".

"La precariedad del personal sanitario es abrumadora. Faltan por cubrir más de 5.300 médicos, 5.900 enfermeras y 6.500 plazas de otros servicios sanitarios. En la comarca de Antequera es necesaria una inversión en las instalaciones sanitarias y hay pueblos que no tienen servicios médicos de Urgencias 24 horas ni ambulancias", ha criticado Segura.

En la concentración de Campillos han participado también los alcaldes de Ardales, Juan Alberto Naranjo (IU); Alameda, José García Orejuela (IU) y Teba, Cristobal Corral (IU).

Por último, han recordado que IU continuará el calendario de movilizaciones de su campaña en defensa de la sanidad pública con dos nuevas acciones el próximo miércoles 23 de julio a las puertas de los centros de salud de los municipios malagueños de Casares y de Rincón de la Victoria.