IU tacha de "insostenible" la situación de emergencia habitacional y llama a "movilizarse masivamente"

​​​​La Coordinadora Provincial De IU Málaga Y Concejala En La Capital, Toni Morillas, En Una Imagen De Archivo. - IU

MÁLAGA 26 Jun. (EUROPA PRESS) -

La coordinadora provincial de IU Málaga y concejala en la capital, Toni Morillas, ha criticado, ante "la emergencia habitacional" que vive la provincia, que "Málaga no puede más, la situación es insostenible. No se pueden tener vidas dignas cuando los salarios están por los suelos y los alquileres están por las nubes".

Así, ha lamentado que "el precio de la vivienda se ha convertido en el principal factor de desigualdad que vive tanto la capital como nuestra provincia. No se puede tener un salario medio de unos 1.500 euros cuando los precios medios del alquiler ya superan los 1.300 euros mensuales".

"La gente no puede vivir con dignidad y está viendo cómo se la echa, se la expulsa de sus viviendas, de sus barrios y de sus ciudades y por tanto es imprescindible que, de manera masiva, la ciudadanía salgamos a la calle a defender el derecho a la vivienda y a exigir a todas las instituciones que tomen partido y se posicionen en favor de esa gente trabajadora y humilde a la que se le está yendo su salario y la vida pagando el alquiler", ha declarado.

Morillas ha insistido en que "las instituciones no pueden seguir siendo manijeros de los especuladores, no pueden seguir siendo manijeros de los rentistas. Tenemos ayuntamientos en la provincia de Málaga que no solo no promueven vivienda pública a precios asequibles, sino que tampoco intervienen para frenar los usos especulativos de la vivienda, para poner fin a esos alojamientos turísticos que tienen un enorme impacto en el crecimiento del precio de la vivienda".

Asimismo, la coordinadora de IU también ha incidido en que la Junta "que sigue sin declarar Málaga zona tensionada, impidiendo que se puedan bajar de manera rápida, de manera urgente, el precio de los alquileres".

"Y tenemos también un Ministerio de Vivienda del Partido Socialista que no asume con valentía las políticas públicas que deben de impulsarse y que pasan por intervenir de manera contundente el mercado de la vivienda, prohibir los usos especulativos y proteger el uso residencial", ha apostillado.

Por último, Morillas ha manifestado que "desde Izquierda Unida queremos sumarnos a todos esos colectivos sociales y vecinales que están convocando la movilización del 27J, y queremos hacer un llamamiento a que sea una movilización masiva en la que la ciudadanía le saque la tarjeta roja a los especuladores, a los rentistas y a quienes desde las instituciones trabajan para ellos".