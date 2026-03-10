'Iván & Hadoum' lleva su defensa del amor al Festival de Málaga

Rueda de prensa de la película 'Iván & Hadoum' en el marco del Festival de Málaga - FESTIVAL DE MÁLAGA

MÁLAGA 10 Mar. (EUROPA PRESS) -

El director Ian de la Rosa ha presentado este martes 'Iván & Hadoum' en la 29 edición del Festival de Málaga, película que compite en la sección oficial. Este largometraje es una historia de amor surgida en el mar de plástico de Almería y que tiene que luchar contra prejuicios y diferencias de clase económica.

En 'Iván & Hadoum' el espectador descubre cómo Iván, un hombre trans, se enamora de Hadoum, una nueva compañera, en el invernadero de Almería donde ambos trabajan. Sin embargo, su anhelado ascenso laboral interferirá en su relación, forzándole a decidir qué tipo de persona quiere ser.

A la rueda de prensa en el cine Albéniz ha asistido el director y guionista Ian de la Rosa Bàrbara Farré, acompañado por los actores Silver Chicón y Herminia Loh Cisco Lara, además de los productores del largometraje.

"Queríamos hacer una defensa del amor", ha dicho sin ambages el director y guionista Ian de la Rosa. "Pero en nuestra vida lo que más manda muchas veces es el dinero", ha añadido.

'Iván & Hadoum' es una historia de amor en la que el conflicto de clases y los prejuicios están muy presentes, además de tener una fuerte carga trans por la naturaleza de sus personajes y de su creador. "Con la identidad trans como una capa más pero sin ser el centro", ha aclarado Ian de la Rosa.

Pero no menos importancia tiene el lugar, Almería, que es mucho más que un simple escenario. "Yo me he criado en Níjar, que me parece un lugar trans", ha comentado el director y guionista almeriense.

"Digo lo de los trans porque está entre África y Europa, y hay censadas 60 nacionalidades diferentes", ha explicado el cineasta. "Eso es una riqueza increíble, pero pocas veces se ve como riqueza", ha rematado el director de 'Iván & Hadoum'.

Que Almería es reconocida por acoger numerosos rodajes internacionales es algo bien sabido, el mismo equipo de 'Iván & Hadoum' coincidió con el de una nueva secuela de 'La momia'. Pero Almería suele ser invisible. "En contadas ocasiones tiene un espejo, no se ve representada a sí misma", ha indicado Ian de la Rosa.

Sobre la posibilidad de que 'Iván & Hadoum' guarde algún parecido con 'Romeo y Julieta', Ian de la Rosa no ve muchos: "No tenemos el amor trágico o el amor imposible". Para el cineasta, ambas historias están "lejanas".

"Yo me vi muy distante. Realmente lo que tenemos en común básicamente es que somos medio marroquíes, pero luego ella tiene un 'background' y una personalidad muy diferentes a la mía", ha señalado la actriz Herminia Loh sobre su personaje, Hadoum.

Tampoco el actor Silver Chacón tampoco se veía cercano a su personaje, Iván, al comenzar la película. "Estoy de acuerdo con Herminia. Iván y yo tenemos algunas cosas en común, obviamente la identidad trans, pero es verdad que a nivel de personalidad no. Por ejemplo, él no ha salido de su tierra y yo soy una persona que se fue. Yo transité fuera de España".

Eso cambió para Silver Chacón en el rodaje: "En cierto modo, el personaje me aportó y me trajo aquí. Ya no es solo lo que yo le di al personaje, es lo que me dio él a mi: reconectar con el sur". Para el actor, se ha tratado de "un viaje muy bonito".