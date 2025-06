La IX Muestra de Talleres del Aula de Formación Ciudadana expondrá en el Paseo del Parque los trabajos de participantes

MÁLAGA 3 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Málaga, a través de la empresa municipal Más Cerca, organiza la IX Muestra de Talleres del Aula de Formación Ciudadana, que se celebrará del 5 al 8 de junio en el Paseo del Parque para exponer los trabajos realizados por los participantes en los 127 cursos que desde finales de septiembre se han impartido.

En concreto, se trata de 116 presenciales distribuidos en los once distritos de la ciudad y otros once online para favorecer la participación de personas que no puedan desplazarse.

El concejal delegado del Área de Derechos Sociales, Francisco Cantos, ha informado este martes sobre esta muestra estructurada en cuatro bloques temáticos que engloban las 32 materias diferentes que se han impartido a través de estos talleres dirigidos a toda la ciudadanía mayor de 18 años. En esta edición de los talleres han participado 1.872 personas.

La actividad comenzará el jueves 5 a partir de las 18.00 horas, hasta las 21.00 horas; mientras el viernes y el sábado el horario será de 10.00 a 14.00 y de 17.00 a 21.00 horas; y el domingo desde las 10.00 hasta las 14.00 horas.

A lo largo de la acera sur del Paseo del Parque se instalarán 46 expositores en los que se podrán ver cerca de un millar de trabajos realizados en los talleres de pintura, dibujo, técnicas artesanales, técnicas manuales, costura, fotografía digital y nuevas tecnologías. Además, durante estos días se habilitarán puestos donde más de 150 alumnos y alumnas realizarán demostraciones de las distintas técnicas aprendidas.

En paralelo, el recinto Eduardo Ocón acogerá la participación de más de 300 personas en sesiones de los talleres de condición física y baile, que incluye exhibiciones de gimnasia de mantenimiento, pilates, zumba, bailes de salón, bales latinos o bailes regionales.

Además, se ofrece a las personas visitantes la posibilidad de participar en distintos talleres para aprender técnicas rápidas de pintura, artesanía, costura o manualidades. Del mismo modo, se instalará un photocall que será gestionado por unas 200 personas de los talleres de fotografía y nuevas tecnologías.

Por último, el alumnado de los talleres de fotografía y nuevas tecnologías coordinará un photocall en el que las personas que se acerquen a la muestra podrán hacerse una fotografía como recuerdo de su asistencia.

Con el Aula de Formación Ciudadana no sólo se pretende ofrecer a la población un amplio catálogo de talleres, sino también fomentar a través de un proceso grupal la participación y la ocupación positiva del tiempo libre, así como evitar situaciones de aislamiento social. Además, dado el carácter inclusivo e integrador de estos cursos, entidades que trabajan con personas con discapacidad intelectual, enfermedades mentales o necesidades especiales inscriben en los talleres a personas usuarias.