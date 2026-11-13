La JEP abre dos expedientes al presidente de la Diputación de Málaga por vulneración de la ley electoral

Archivo - Ciudad de la Justicia de Málaga, donde se encuentra la Junta Electoral Provincial. - EUROPA PRESS/ARCHIVO

MÁLAGA 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Junta Electoral Provincial (JEP) de Málaga ha abierto dos expedientes sancionadores al presidente de la Diputación y alcalde de Rincón de la Victoria, Francisco Salado, también candidato del PP al Senado por la provincia malagueña, por supuesta vulneración de la legislación electoral en la difusión del traslado de la Imprensa Sur y la visita al Castillo de Bezmiliana, tras las denuncias del PSOE.

El PSOE presentó denuncias por vulneración del artículo que prohíbe actuaciones que contengan alusiones a logros y del principio de neutralidad institucional en relación con las visitas y las correspondientes publicaciones institucionales relativas al Castillo de Bezmiliana, al parque de bomberos y a viviendas protegidas de Rincón de la Victoria.

La JEP advirtió a los denunciados de abstenerse a realizar actuaciones constitutivas de campaña de logros, constando la retirada de las publicaciones; pero en el caso de la visita al Castillo de Bezmiliana acordó abrir expediente sancionador ante "la reiteración de la conducta" y considerar que "esa repetición no obedece a un descuido puntual".

El segundo expediente se ha abierto tras la denuncia del PSOE por la utilización de medios institucionales de la Diputación para promocionar el traslado de la Imprenta Sur como un logro de su gestión, han indicado desde el PSOE.

En este caso, la JEP señala que la legislación electoral "no impide realizar el traslado, sino difundirlo con protagonismo de las autoridades" y añade que "lo examinado no es la labor de los periodistas, sino la difusión institucional de sus declaraciones".

Respecto al expediente sancionador, considera que procede incoarlo respecto del presidente provincial y señala que en las anteriores resoluciones se advirtió de las consecuencias de reiterar actuaciones idénticas, "y doce días después protagonizó una actuación de la misma naturaleza".

Desde el PP ha indicado a Europa Press que en ambos casos se han dado las explicaciones oportunas a la Junta Electoral y se ha retirado "de motu proprio el contenido denunciado".

Asimismo, han considerado que resulta "llamativo" que el PSOE de Málaga "esté volcado en denunciar cualquier acción de gobiernos 'populares' en Málaga, mientras su candidato no deja de hacer política partidista y propaganda electoral desde la Moncloa y ya ha sido apercibido y sancionado por ello".

"En Málaga no pueden hacer lo mismo simplemente porque no tienen ningún interés en gestionar ni en invertir y ya ni disimulan su abandono de la provincia", han expresado.