Jesús María Claros, elegido nuevo alcalde de Vélez-Málaga - AYUNTAMIENTO DE VÉLEZ-MÁLAGA

VÉLEZ-MÁLAGA (MÁLAGA), 28 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento del municipio malagueño de Vélez-Málaga ha celebrado este miércoles el pleno extraordinario para la elección y toma de posesión de Jesús María Claros como nuevo alcalde de la localidad, así como la toma de posesión de María Josefa Terrón como nueva concejala de la Corporación municipal.

La sesión, presidida por la alcaldesa en funciones, Lourdes Piña, ha estado marcada por el acuerdo alcanzado previamente entre los portavoces de los distintos grupos políticos y el concejal no adscrito para modificar el desarrollo previsto del pleno ante la gravedad del accidente ferroviario ocurrido en Urda (Toledo) y las consecuencias que se han ido conociendo.

En una reunión mantenida antes del inicio de la sesión, los representantes municipales acordaron de común acuerdo que el pleno se desarrollara con el carácter estrictamente institucional previsto para los actos de toma de posesión, como muestra de respeto y condolencia ante esta tragedia.

Así, la sesión, que ha comenzado con un minuto de silencio, se ha limitado a la toma de posesión de María Josefa Terrón como nueva concejala, así como a la votación para la elección del nuevo alcalde y su posterior toma de posesión.

Tal y como se había acordado, según han precisado desde el Consistorio, no se han producido intervenciones de los portavoces de los grupos municipales ni del nuevo regidor.

En la votación celebrada durante el pleno, Jesús María Claros ha resultado elegido nuevo alcalde de Vélez-Málaga con los votos favorables del Partido Popular y del Grupo Independiente, asumiendo así la responsabilidad de dirigir la Alcaldía y dar continuidad a la gestión municipal tras la renuncia del anterior alcalde, Jesús Lupiáñez.

Con esta decisión compartida, la Corporación municipal ha querido situar el respeto institucional y la solidaridad con las víctimas en el centro de una jornada importante para el Ayuntamiento.

El acuerdo alcanzado ha permitido trasladar las condolencias y la cercanía de la institución municipal a las personas fallecidas, sus familiares y todas las personas afectadas por el accidente ferroviario.