Unas jornadas abordan realidades de identidad, género y derechos LGTBIQ+ y su relación con la literatura

Un momento de las jornadas Heterodoxia Málaga 2026. - HETERODOXIA MÁLAGA

MÁLAGA 24 Oct. (EUROPA PRESS) -

Heterodoxia Málaga 2026 ha celebrado la pasada semana en Málaga tres jornadas sobre pensamiento crítico y literatura bajo el título 'Lecturas transatlánticas desde los márgenes', en las que se ha abordado distintas realidades de identidad, género y derechos LGTBIQ+ en relación con la literatura.

La programación ha reunido a profesionales de la literatura, la investigación y el activismo para reflexionar sobre memoria, identidad, género, diversidad sexual y derechos humanos, con especial atención a la realidad social y cultural de Guinea Ecuatorial, han informado desde la organización en una nota.

La edición, celebrada en el Museum Jorge Rando de la capital malagueña, ha sido organizada por Loberquingo Company, con la colaboración de Somos Parte del Mundo, ha abordado 'Tradición, ruptura y márgenes del canon'.

En la primera jornada, la escritora, investigadora y activista Trifonia Melibea Obono, ofreció una ponencia inaugural titulada 'Guinea Ecuatorial no es diferente: herramientas para comprender los retos de Somos Parte del Mundo en el contexto africano', donde reflexionó sobre la identidad y la pertenencia a través de su experiencia personal y literaria.

También participó la profesora de la Universidad de Málaga y especialista en literatura, traducción y estudios africanos, María Remedios Fernández-Ruiz, en la mesa redonda 'Cultura, religión y "mujeres asociales"', quien abordó el papel de la literatura y los relatos culturales en la construcción de la identidad, la desigualdad de género y la representación de quienes permanecen en los márgenes de las normas sociales.

El segundo día la programación giró sobre 'Memoria, identidad y literatura' y contó con la activista ecuatoguineana María Esther Mbang Nguema Mangue y el escritor y también activista Gonzalo Abaha Nguema Mikue, quienes expusieron "las dificultades que las personas del colectivo LGTBIQ+ tienen que pasar" en ese país y analizaron la relación entre identidad, pertenencia cultural, memoria colectiva, tradición y diversidad sexual.

Heterodoxia Málaga 2026 concluyó este pasado viernes con 'Literatura, activismo y disidencia', encuentro en el que la investigadora Cecile Caroline Eveng dirigió el taller participativo donde se definieron conceptos como la literatura 'africanoqueer', como "ese espacio donde se reivindica la realidad social de las personas LGTBIQ+ en África", y 'artivismo', combinación de arte y activismo de los cuerpos de las personas africanoqueer.