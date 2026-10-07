José Antonio Trujillo coordina una guía sobre buenas prácticas de IA en Medicina reconocida por Diario Médico

El doctor José Antonio Trujillo, miembro del Servicio de Cirugía General del Hospital Quirónsalud Málaga y experto en Inteligencia Artificial aplicada a la salud - QUIRÓNSALUD

MÁLAGA 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

El doctor José Antonio Trujillo, miembro del Servicio de Cirugía General del Hospital Quirónsalud Málaga y experto en Inteligencia Artificial aplicada a la salud, ha sido reconocido por Diario Médico por su participación como coordinador, promotor y autor del Manual de Buenas Prácticas en el uso de la Inteligencia Artificial en Medicina de la Organización Médica Colegial (OMC).

El manual nace con el objetivo de ofrecer a los profesionales médicos un marco práctico para incorporar las herramientas de inteligencia artificial a la actividad asistencial de una forma segura, ética y responsable, preservando tanto el criterio profesional como los derechos de los pacientes, ha indicado Quirónsalud en un comunicado.

Para el doctor Trujillo, este reconocimiento pone de manifiesto la necesidad de que los propios profesionales sanitarios desempeñen un papel protagonista en la transformación tecnológica de la medicina.

"La inteligencia artificial va a formar parte cada vez más de nuestro día a día, pero su incorporación a la práctica clínica debe estar gobernada por los médicos. La tecnología puede ayudarnos a tomar mejores decisiones, pero el criterio clínico, la responsabilidad profesional y la relación con el paciente deben seguir siendo esencialmente humanos", ha señalado.

Al respecto, Trujillo ha defendido un modelo de gobernanza clínica de la inteligencia artificial en el que estas herramientas actúen como apoyo al profesional y no como sustitutas de su capacidad de decisión.

"El gran reto ya no es decidir si vamos a utilizar inteligencia artificial en medicina, sino establecer cómo debemos utilizarla. Necesitamos reglas, formación, trazabilidad y responsabilidad para aprovechar todo su potencial sin renunciar a los principios que sustentan la profesión médica", ha añadido.

El reconocimiento de Diario Médico destaca así un trabajo orientado a facilitar la integración responsable de la inteligencia artificial en la práctica médica y a situar a los profesionales sanitarios en el centro de este proceso de transformación.

El doctor José Antonio Trujillo es vicepresidente del Colegio de Médicos de Málaga, Máster en Inteligencia Artificial en Sanidad y autor de los libros Inteligencia Artificial y Derechos de los Pacientes, de la Guía Básica de Inteligencia Médica Artificial o del Libro Blanco de la IA en Medicina, una obra pionera para el uso responsable de la Inteligencia Artificial en el ámbito sanitario; una obra dirigida por él mismo y la catedrática de Derecho Civil, Cristina Gil.

Por último, el doctor ha subrayado la importancia de "la capacitación y la formación en IA de todos los profesionales sanitarios", de ahí la relevancia para el Hospital Quirónsalud Málaga de contar con figuras como la suya y su compromiso con la formación continua y la innovación tecnológica al servicio de la salud.