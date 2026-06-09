Jose Carra, Chanwei, Las Capullitas de Alelí y Super Heavy Sound dinamizarán barrios en 'Música... en tu Zona'

El trío del pianista y compositor Jose Carra abrirá Música... En tu Zona el sábado 13 en el Distrito Este y lo cerrará en Teatinos y Cruz de Humilladero los días 4 y 5 de julio. - PROCULTURA

MÁLAGA 9 Jun. (EUROPA PRESS) -

El trío de Jose Carra reinterpretando canciones de los 80 y 90, el mestizaje de Chanwei, el folclore latinoamericano de Las Capullitas de Alelí y el funk contagioso de Super Heavy Sound sonarán en las plazas, auditorios y parques de toda Málaga en la edición 2026 de 'Música... en tu Zona', el programa concebido para complementar en la calle los conciertos en sala de Terral, el festival veraniego del Teatro Cervantes.

Los once distritos de Málaga disfrutarán desde el próximo fin de semana y hasta el domingo 5 de julio de música gratuita al aire libre gracias a esta iniciativa del Ayuntamiento canalizada a través de Málaga Procultura, con la colaboración de las juntas municipales de Distrito y el apoyo de la Fundación Unicaja. Las once actuaciones comenzarán a las 20.30 horas y su acceso es libre hasta completar aforo, han indicado en un comunicado.

El festival de verano Terral comenzó el pasado sábado en el Teatro Cervantes con un lleno absoluto para ver a Ismael Serrano. El Kanka también ha agotado el papel para sus seis conciertos programados. Aún quedan algunas entradas para ver en el coliseo municipal a Santiago Auserón (21 de junio), el espectáculo Jerez, tierra de flamenco (22 de junio), Chano Domínguez con Antonio Reyes (23 de junio), Nacho Vegas (24 de junio), Rocío Márquez (25 de junio), Kiko Veneno (26 de junio), y The Pains of Being Pure at Heart (28 de junio).

Paralelamente a estos conciertos en sala, el sábado 13 de junio empezará a rodar en la calle 'Música... en tu Zona' con el trío de Jose Carra y su sesión El algoritmo son los padres, una colección de canciones de los 80 y 90 que marcaron su infancia.

El título evoca una época en la que la música llegaba a través de los discos que había en casa. Ahora, aquellas canciones regresan reinterpretadas desde la experiencia, las influencias y el bagaje musical acumulados hasta hoy. Carra estará acompañado por Pauli Barranco al contrabajo y Rajiv Jayaweera en este primer concierto, que se celebrará en el Auditorio Curro Román del Distrito Este (20,30 horas, entrada libre hasta completar aforo).

El Jose Carra Trío repetirá en las últimas fechas de 'Música... en tu Zona', en Teatinos-Universidad (Parque Héroes del Combate de Teatinos) el sábado 4 de julio y Cruz de Humilladero (Parque San Rafael) el domingo 5, y en ambas ocasiones completando su trío con Joan Masana a las cuatro cuerdas y Juanma Nieto a los parches y platillos.

El grupo malagueño de mestizaje Chanwei tocará en la segunda fecha del programa, el viernes 19 de junio, en el Recinto Eduardo Ocón del distrito Centro, y repetirá más adelante en el Puerto de la Torre (viernes 26 en el Parque de Virgen de las Cañas) y Churriana (sábado 27 en la plaza de la Inmaculada.

Jose María Sancho 'Anakardo' (percusión), Fernando Blanca (bajo), Luis Salto (guitarra flamenca), Merce Sáez (clarinete), Ignacio Villanova (guitarra, trompeta y voz) y Rosa Molina (voz principal) forman esta banda.

Las malagueñas Victoria Ruiz de la Rubia (guitarra y voz), Blanca Barranco (contrabajo y voz) y Raquel Pelayo (percusión y voz) formaron Las Capullitas de Alelí para explorar su profunda pasión por la música latinoamericana y el folclore.

El repertorio del trío abarca diversos paisajes sonoros de América Latina: canciones cubanas, melodías peruanas y ritmos argentinos y brasileños reinterpretados con sensibilidad y respeto, con arreglos propios, tanto en la parte armónica como en la vocal, una sonoridad íntima, sofisticada y a la vez fresca, y delicadas pinceladas de jazz, que aportan matices armónicos complejos sin romper la esencia tradicional. Lo mostrarán en Ciudad Jardín (parque de la Alegría) el domingo 21 de junio y en Palma-Palmilla (parque Martiricos) el viernes 3 de julio.

Super Heavy Sound, banda malagueña que revive la esencia de la música de baile afroamericana de principios de los años 70, se presentará en 'Música... en tu Zona' el jueves 27 en la Carretera de Cádiz (parque de Huelin) y el jueves 2 de julio en Bailén Miraflores (Bulevar José Iturbi). Nando Hidalgo (voz), Kini Cañete (guitarra), Miguel Romero (bajo), Mario Sánchez (teclado), Alejandro Parrado (batería), Daniel Hidalgo (saxo tenor), Demian Arroyo (saxo alto), Nacho Loring (trompeta) y Lucas Dacosta (percusión) conforman una banda cuya imponente sección de metales revive el auténtico sabor del funk de los años 70.