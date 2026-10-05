Josele Aguilar (PSOE): "El 29N los malagueños tenemos que decidir entre la vivienda como derecho o la especulación"

El secretario general del PSOE de Málaga, Josele Aguilar, en una imagen de archivo. - PSOE

MÁLAGA 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSOE de Málaga, Josele Aguilar, ha asegurado este lunes que el próximo 29 de noviembre "los malagueños y malagueñas tendrán que decidir entre un modelo en el que la vivienda se considera un derecho o dejar el espacio libre para los fondos buitre y la especulación", en unas elecciones generales en las que, a su juicio, "nos jugamos como nunca avanzar o retroceder".

"Desde el PSOE de Málaga queremos dar todo nuestro apoyo al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en la decisión que ha adoptado de adelantar las elecciones para el próximo 29 de noviembre", ha afirmado Aguilar.

Asimismo, el responsable socialista ha señalado en un comunicado que la organización provincial afronta la convocatoria electoral "con la fortaleza y la determinación necesarias". "En el PSOE de Málaga estamos listos, estamos preparados, tenemos el equipo y tenemos el proyecto", ha dicho.

Aguilar ha destacado que las próximas elecciones plantean "una elección clara entre dos modelos de país" y ha advertido de "la importancia de la decisión que tendrán que tomar los ciudadanos el próximo 29 de noviembre".

"En estas elecciones nos jugamos como nunca avanzar o retroceder. Avanzar en derechos, avanzar en servicios públicos, en bienestar social, en economía y en libertad", ha apostillado.

Así, frente a este modelo, el secretario general del PSOE de Málaga ha situado "a quienes vienen a recortar todos estos derechos y avances". "Tenemos que decidir si queremos seguir avanzando o dejamos que entren los de la motosierra", ha señalado.

También ha asegurado que "esta elección entre modelos tiene una especial trascendencia en la provincia de Málaga, donde problemas como el acceso a la vivienda están afectando especialmente a miles de familias, jóvenes y trabajadores". "En la provincia de Málaga, la crisis de la vivienda nos ha golpeado más que a casi ninguna otra provincia de España", ha subrayado.

Por ello, ha situado la política de vivienda como uno de los principales asuntos sobre los que tendrán que pronunciarse los malagueños y malagueñas en las urnas. "Los ciudadanos y ciudadanas de Málaga tenemos que decidir el 29 de noviembre si apostamos por un modelo en el que la vivienda se considera un derecho o dejamos el espacio libre para los fondos buitre y la especulación", ha concluido.