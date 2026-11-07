El joven talento de los conservatorios de Málaga protagoniza este domingo un repertorio de Cámara en el Mimma

Cartel del recital en el Mimma a cargo del alumnado del Aula de Excelencia del Conservatorio Profesional Manuel Carra y del Conservatorio Profesional Gonzalo Martín Tenllado. - MIMMA

MÁLAGA 7 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Museo Interactivo de la Música Málaga (Mimma) se convierte este domingo en el escenario de un recital a cargo del alumnado del Aula de Excelencia del Conservatorio Profesional Manuel Carra y del Conservatorio Profesional Gonzalo Martín Tenllado.

Con esta actividad, que tendrá lugar en la sala living lab de 11,00 a 12,30 horas, el museo "reafirma su compromiso con el impulso a las jóvenes promesas y la colaboración con las instituciones educativas de la provincia", han indicado desde la entidad en una nota.

Durante la jornada, estudiantes de enseñanzas básicas y profesionales ofrecerán un programa interpretado tanto a solo como con acompañamiento al piano.

El evento permitirá disfrutar "de la versatilidad de disciplinas como el piano, el violín, la viola y el fagot", a la vez que mostrar el rigor técnico, la sensibilidad y el trabajo de cantera que se desarrolla en los centros de formación musical de la capital.

Esta iniciativa se enmarca en la vocación del Mimma "de funcionar como un espacio vivo de divulgación artística, sirviendo de puente entre las aulas de formación y los visitantes", han subrayado, al tiempo que han apuntado que la actividad está diseñada para todos los públicos.

El acceso al concierto está incluido de manera gratuita con la compra de la entrada habitual del museo, hasta completar aforo. "Con esta propuesta, el Museo Interactivo de la Música vuelve a proyectarse como un verdadero laboratorio de talento, donde las nuevas generaciones de intérpretes encuentran un altavoz profesional antes de dar el salto a los grandes escenarios", han concluido.