JSA Málaga presenta un plan de rescate joven que los socialistas llevarán al pleno de la Diputación

MÁLAGA, 17 Dic. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general de Juventudes Socialistas de Málaga, Ana Villarejo, ha presentado este jueves junto a la diputada provincial María Victoria Cañamero el 'Plan de Rescate Joven' para la provincia, un documento que la joven formación socialista ha realizado en colaboración de los concejales, alcaldes y portavoces socialistas malagueños con 80 medidas "dedicadas exclusivamente a solventar los problemas que sufren los jóvenes de nuestra provincia" y que los socialistas llevarán para su aprobación al pleno de la Diputación.

Villarejo ha explicado que el plan consta de cuatro bloques para abordar la igualdad de oportunidades, la generación de empleo, el acceso a la vivienda y las acciones de futuro sostenible.

"Málaga tiene enormes retos relacionados con el empleo, pero sin duda uno de los más importante es reducir la sangrante tasa de desempleo juvenil", ha lamentado, añadiendo que "somos un colectivo que viene sufriendo con mayor intensidad los efectos de la pandemia, la tasa de paro juvenil ha crecido en el último trimestre en nuestra provincia, por lo que se hace imprescindible establecer una serie de medidas que permita a este colectivo introducirse en el mercado laboral así como conservar sus puestos de trabajo".

En este sentido, la dirigente socialista ha destacado que, además de la precariedad de los empleos jóvenes, "Málaga es una de las provincias con el alquiler más caro de España, rondando el precio medio del alquiler en 9,7 euros/metro cuadrado".

"Esto quiere decir que un joven malagueño o una joven malagueña tendría que destinar la mayoría de su sueldo sólo al pago de la renta, es uno de los principales problemas con los que se encuentra la juventud malagueña, la dificultad para poder emanciparse", ha advertido.

De igual modo, Villarejo ha recordado que la crisis sanitaria provocada por la pandemia del COVID-19 ha provocado una interrupción de la enseñanza presencial y el aprendizaje en todos los niveles académicos.

"La calidad educativa y la igualdad de oportunidades no pueden verse afectadas, por ello es fundamental que en este momento de reorganización de las clases e innovación de la enseñanza, también las instituciones más cercanas, sean las que velen por una equidad del material y los recursos educativos", ha expresado.

De igual modo, se ha referido al cambio climático, "que está teniendo y va a tener muchos efectos sobre la salud humana, por ello debemos frenarlo, es esencial para proteger la salud y los jóvenes somos a los que más nos van afectar estas consecuencias", ha manifestado.

"Dada las circunstancias y viendo que la juventud es el sector más afectado por la crisis, se necesitan propuestas creativas tanto para los nuevos problemas que surgen como para los de siempre, y la juventud tenemos las herramientas y la visión más adecuada para ser capaces de hacerlo", ha dicho.

Por último, ha justificado la presentación de "esta serie de propuestas realizables, con compromiso, de forma abierta, para marcar la diferencia en la construcción de una provincia de Málaga mejor, donde los jóvenes sean una generación recuperada y no olvidada".

RECLAMAN MÁS POLÍTICAS ESPECÍFICAS PARA LA JUVENTUD

Por su parte, María Victoria Cañamero ha reclamado más políticas específicas para la juventud al equipo de gobierno de la Diputación de Málaga "desde el PSOE hemos venido reclamando infinidad de propuestas y mociones al pleno para prestar empuje a la juventud y que la institución debe atender".

Así, ha recordado mociones como la que solicitaba el abono de la tarjeta de transporte, la creación de lanzaderas de empleo joven para mejorar su integración en el mercado laboral o la dotación de recursos para concienciar sobre el mal uso y la dependencia del juego online y luchar contra la ludopatía, entre otros.

"Desde el grupo socialista no vamos a dejar de defender y seguir apostando por la juventud y por las políticas para ellos, por eso nos comprometemos a dar voz a este plan que traemos aquí, para que se materialicen todas estas propuestas y bloques de actuación en defensa de los derechos y las posibilidades de la gente joven", ha dicho.

En este punto, ha criticado que "es injusto que, cuando una persona joven se enfrenta a la incertidumbre o mira las posibilidades que le ofrece la provincia al terminar sus estudios, porque esté en el desempleo o porque quiera buscar su independencia, entre en la web de la Diputación de Málaga a buscar programas en el área de juventud y que el contenido más actual que se le ofrezca sea el de una noticia de enero de 2017 en la que aparece Elías Bendodo".

Por último, ha señalado que "no sabemos qué ha hecho el gobierno de PP y Cs por la juventud en la Diputación de Málaga durante esta legislatura, no han hecho nada, no hay ni un solo contenido o proyecto que ofrecer y desde el PSOE no vamos a seguir permitiéndolo, por eso presentamos hoy este plan de rescate joven para que se lleve a cabo".