Jubrique celebra el 13 y 14 de noviembre la fiesta gastronómica Hashtag Castañas

El municipio malagueño de Jubrique celebra un año más Hashtag Castañas, unas jornadas gastronómicas cuyo objetivo es promocionar el fruto típico del Valle del Genal, y que se desarrollarán el 13 y 14 de noviembre - DIPUTACIÓN DE MÁLAGA

MÁLAGA 8 Nov. (EUROPA PRESS) -

El municipio malagueño de Jubrique celebra un año más el evento Hashtag Castañas, unas jornadas gastronómicas cuyo objetivo es promocionar el fruto típico del Valle del Genal, y que se desarrollarán el 13 y 14 de noviembre y cuentan con el apoyo de la Diputación de Málaga.

Así lo ha dado a conocer el vicepresidente de Infraestructuras y Territorio Sostenible, Cristóbal Ortega, junto al alcalde de Jubrique, Alberto Benítez, en la presentación de la edición 2026 de este evento donde la castaña es la protagonista absoluta.

En este sentido, Ortega ha destacado la importancia de apoyar este tipo de eventos que ponen en valor los productos y las tradiciones de los municipios de interior de la provincia, además de favorecer la economía local.

PROGRAMACIÓN

Tal y como explican los organizadores, la jornada del viernes 13 de noviembre contempla varios talleres de cocina con productos de la tierra y la castaña como ingrediente principal. También habrá catas de cervezas artesanas y a las 20.00 horas comenzará la Ruta de la Tapa con Castañas con la participación de los establecimientos Mesón La Pozuela, Bar La Flamenca, Bar La Plaza y Food Truck Paseo a la Rondeña.

La Plaza de Andalucía será el escenario principal de la celebración el día 14 donde se concentrarán la mayoría de las actividades. Los amantes de la naturaleza podrán realizar por la mañana la ruta de senderismo y recolección de setas por los castañares de Jubrique.

La actividad estará dirigida por la asociación Havaral, convertida en un referente de la micología a nivel nacional. Posteriormente, tendrá lugar una charla relacionada con la micología en la Plaza de Andalucía. Además, los asistentes podrán adquirir en el Mercado artesanal productos locales de la Serranía de Ronda.

La jornada contempla talleres y actividades de ocio para los más pequeños. Un espacio para la creación, el juego, el aprendizaje y la educación, en el que serán partícipes en todo momento y descubrirán la castaña, la naturaleza y los alimentos del territorio a cargo de La Algaba.

A las 14,00 horas será el turno de la comida popular solidaria, con Miguel Herrera, chef del restaurante Columela, a los fogones. Una cocina hecha con producto de la tierra y pensada para compartir, ya que la recaudación irá destinada a la Asociación Iruá de Ronda, entidad social que acompaña a jóvenes con diversidad funcional desde un enfoque cercano, inclusivo y comunitario, favoreciendo su desarrollo personal, emocional y social, y mejorando su calidad de vida.

Al caer la tarde del sábado, Jubrique olerá a castaña asada con el gran tostón de castañas con aguardiente, antes de que las actuaciones musicales de Contrarreloj y DJ Larkaica pongan el broche final a la celebración.