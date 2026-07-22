Jubrique (Málaga) celebra el 7 y 8 de agosto la III edición de su festival de música y poesía 'Abolongo'

Cartel de la III edición de su festival de música y poesía 'Abolongo' en Jubrique - DIPUTACIÓN DE MÁLAGA

MÁLAGA 22 Jul. (EUROPA PRESS) -

El municipio malagueño de Jubrique ha anunciado la celebración de la III edición de su festival de poesía y música 'Abolongo', una iniciativa cultural que ocupará las plazas, calles y espacios públicos de la localidad los días 7 y 8 de agosto.

Así lo ha anunciado el vicepresidente y diputado de Cultura de la Diputación de Málaga, Manuel López Mestanza; junto al alcalde de Jubrique, Alberto Jesús Benítez; y la concejala de Igualdad del municipio, Carolina Franqueira, en la presentación del certamen y del cartel de esta edición que contará con las actuaciones de 'Huecco', Diego Ojeda, María Ruiz y Noelia Morgana y 'We are not dj's', entre otros artistas.

López Mestanza ha recordado los orígenes de este festival que se remonta a las jornadas de micrófono abierto del municipio, donde poetas, cuentacuentos y artistas locales compartían sus obras en un ambiente cercano.

El responsable de cultura de la institución provincial ha puesto en valor esta iniciativa municipal que rentabiliza culturalmente el entorno rural con una propuesta que, además, impulsa el turismo y fomenta la participación ciudadana.

El alcalde ha anunciado que también subirán al escenario 'La Selva Sur', 'La Lumbre', 'Larkaika', 'Amparo Towers', la charanga 'Fu-Remol' y 'Teatro del Lazzi'. Además, se desarrollarán otras actividades relacionadas con el mundo del arte, los libros, los cuentos y diferentes actuaciones.

Esta propuesta cultural será íntegramente interpretada en lengua de signos por Alicia Sánchez y María Heredia y contará con un recorrido accesible, sin barreras arquitectónicas ni comunicativas y con pictogramas para las personas con diversidad funcional.

"'Abolongo' es más que un encuentro cultural, es una apuesta por llevar la poesía, la música y el arte al corazón del Valle del Genal, fomentando la cultura en el entorno rural de manera inclusiva, accesible y participativa", ha destacado López Mestanza.

El festival, pensado para toda la familia, al aire libre y con contenidos para todos, fusiona la poesía, la música y la creación colectiva, "transformando el espacio público en un lugar de encuentro, convivencia y belleza", ha explicado Benítez, "con el único objetivo de seguir caminando en esa dirección, tejiendo redes entre lo rural y lo artístico, entre la tradición y la innovación, entre el cuidado del entorno y el impulso creativo".