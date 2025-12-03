Este jueves se ponen a la venta las entradas para visitar el Caminito del Rey del 24 de marzo al 28 de junio de 2026

El Caminito del Rey se ha convertido en un emblema del senderismo y del turismo activo de España en los diez años que ha cumplido ya desde su recuperación y su reapertura. En este tiempo, tres millones de personas han transitado por sus pasarelas - DIPUTACIÓN DE MÁLAGA

MÁLAGA, 3 Dic. (EUROPA PRESS) -

Este próximo jueves, 4 de diciembre, a partir de las 9.30 de la mañana, se ponen a la venta las entradas para visitar el Caminito del Rey entre el 24 de marzo y el 28 de junio de 2026, periodo que incluye también la Semana Santa. La venta de casi 125.000 entradas se abre tanto para el público individual como para grupos y para agencias.

El vicepresidente de Infraestructuras y Territorio Sostenible de la Diputación de Málaga, Cristóbal Ortega, ha recordado la gran demanda existente para visitar el Caminito en cualquier momento del año, por lo que se genera un gran interés cada vez que se abre una venta de entradas. De hecho, ha apuntado que en el anterior periodo que salió a la venta se adquirieron el 68% del total que se ofrecían en apenas 12 horas.

"El Caminito del Rey se ha convertido en un emblema del senderismo y del turismo activo de España en los diez años que ha cumplido ya desde su recuperación y su reapertura. En este tiempo, tres millones de personas han transitado por sus pasarelas", ha recalcado.

Ortega ha añadido que el paraje ganará aún mayor atractivo con el nuevo puente colgante de 100 metros de longitud que se va a instalar, cuyas obras están en marcha.

Se estima que más de la mitad de los visitantes al Caminito del Rey son extranjeros. Les siguen los visitantes españoles de fuera de la comunidad andaluza, suponiendo uno de cada cuatro visitantes del Caminito del Rey. Del resto de visitantes, los andaluces de fuera de la provincia de Málaga representan el 6% mientras que los malagueños representan un 14% del total de visitas.

Las entradas pueden comprarse a través del sitio web caminitodelrey.info La entrada general tiene un precio de diez euros y, a través de la plataforma, pueden comprarse un máximo de diez. Y la que incluye visita guiada cuesta 18 euros.

Desde el Caminito del Rey se recuerda que los menores de 8 años no pueden acceder a este enclave y que, además, los visitantes menores de 18 años deberán ir acompañados de un adulto.