La Junta acusa al Gobierno "de poner en riesgo el crecimiento de Andalucía al generar inseguridad jurídica"

ALHAURÍN EL GRANDE (MÁLAGA), 21 Dic. (EUROPA PRESS) -

La delegada de la Junta de Andalucía en Málaga, Patricia Navarro, ha acusado este miércoles al Gobierno de España "de poner en riesgo el crecimiento y el desarrollo de Andalucía y del resto del país, con sus decisiones en torno al Código Penal y la renovación del Tribunal Constitucional, atentando contra nuestro estado de derecho y generando una inseguridad jurídica que es muy perjudicial para la economía".

Navarro ha hecho un llamamiento a todas las instituciones para que trabajen por "la estabilidad y por la seguridad jurídica necesarias para garantizar el desarrollo de territorios y empresas".

La delegada, quien ha visitado en Alhaurín el Grande (Málaga) la empresa Aceitunas y Encurtidos Bravo, ha destacado que Andalucía ha emprendido un camino de liderazgo económico impulsado por las medidas del Gobierno andaluz de Juanma Moreno, que ha sabido crear un clima favorable a las empresas generando "estabilidad, seguridad y certidumbre".

No obstante, ha añadido que "ese clima favorable al crecimiento no se desarrollará adecuadamente, si no son todas las administraciones las que trabajan en el mismo sentido".

"Ese clima tenemos que crearlo entre todos, y por eso le pido al Gobierno de España que se sume a este clima. Es importante para las empresas no tener estos vaivenes, esta situación de inseguridad jurídica que se está generando en España intentando desmontar los principales pilares de nuestra democracia, de nuestro estado de derecho", ha explicado.

En este punto, ha lamentado esa actitud, porque "al final es un mensaje muy pernicioso para aquellas empresas que también dependen de otras que están fuera y que pueden ver con malos ojos que en España se esté generando este clima de desconfianza, de incertidumbre, de inestabilidad y de inseguridad jurídica".

La delegada del Gobierno ha reiterado el apoyo del Gobierno andaluz al sector empresarial, destacando que "para crear ese clima de confianza hay que adoptar medidas también de apoyo al tejido productivo".

APOYO AL TEJIDO PRODUCTIVO

Al respecto, ha señalado que en el Presupuesto de 2023 el Gobierno andaluz "ha incluido 6.015 millones de euros para incentivar la economía y el apoyo al tejido productivo. Además, más de mil millones se destinan a políticas de empleo, con especial incidencia en programa de formación en empresas, que va a permitir que esa formación sea a medida de la necesidad de la empresa".

"Le viene bien a la empresa y al mercado laboral andaluz, porque la condición para la empresa es que el 50% por ciento de las personas que hagan prácticas tengan el compromiso de ser contratados", ha añadido Navarro, al tiempo que ha calificado este programa de "novedoso y necesario".

También ha señalado que el Gobierno andaluz "lleva trabajando desde el primer día para facilitar el apoyo al sector empresarial con medidas como la simplificación administrativa y la bajada de impuestos".

Ha recordado, en este sentido, que "se aprobará en breve el cuarto decreto de simplificación administrativa para hacer más accesible la administración a los ciudadanos y a las empresas y se han aprobado seis reformas fiscales, que han supuesto un ahorro de 540 millones de euros en tres años para todos los andaluces".

En 2023, ha continuado, "con la última reforma fiscal, esa cifra ascenderá a 900 millones de euros, que quedarán en manos de las familias, según ha explicado, detallado que esta nueva reforma fiscal contribuirá a paliar el impacto que la desbocada escalada de los precios está provocando".

Navarro también se ha referido a las inversiones que el Gobierno andaluz está realizando en la comarca del Valle del Guadalhorce y en concreto en Alhaurín el Grande "para favorecer la actividad empresarial y la generación de riqueza".

Así, ha subrayado que los presupuestos del 2023 incluirán la redacción del proyecto de la variante de Alhaurín el Grande, demanda histórica del municipio; y se ha referido al inminente inicio de las obras del ensanche de la A-404 Coín-Alhaurín el Grande que fueron adjudicadas por 3,1 millones de euros.

APOYO A LOS PRODUCTOS LOCALES

Durante su visita a Aceitunas y Encurtidos Bravo, en la que ha estado acompañada por la alcaldesa de Alhaurín el Grande, Antonia Ledesma, y la gerente de la empresa, Antonia Bravo, presidenta además del Consejo Regulador de la Denominación de Origen Protegida Aceituna Aloreña de Málaga, la delegada del Gobierno ha hecho un llamamiento a los malagueños a consumir productos locales durante estas fiestas navideñas.

"Tenemos en la provincia unos productos magníficos de kilómetro cero, como estas aceitunas que están en las mesas de muchos países de diversos continentes, por lo que con más razón deberían estar en las nuestras en estas navidades", ha agregado.

La aceituna aloreña tiene una gran importancia, siendo la primera aceituna de mesa con Denominación de Origen Protegida a nivel nacional. Su zona de producción abarca 19 municipios en la zona del Valle del Guadalhorce, Sierra de las Nieves y Serranía de Ronda, con 17.800 hectáreas y 4.000 familias que viven del producto.