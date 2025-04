Junta acusa a Montero de ser "responsable de destrozo a sanidad: Menos pancarta y más financiación justa para Andalucía"

MÁLAGA 5 Abr. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos, y portavoz de la Junta de Andalucía, Carolina España, ha dicho este sábado respetar "profundamente a todas las personas que han querido asistir" a la manifestación en defensa de la sanidad pública y también ha agregado que "nos sorprende que algunos representantes políticos se pongan detrás de la pancarta", como la vicepresidenta primera del Gobierno, ministra de Hacienda y secretaria general del PSOE-A, María Jesús Montero, "cuando, precisamente, ha sido la principal responsable del destrozo a la sanidad pública".

Así, ha pedido a Montero que "menos pancarta y más financiación justa para Andalucía, que es la máxima responsable de la infrafinanciación de nuestra tierra".

"En su época, cuando era consejera de Sanidad, era cuando se recortó la sanidad pública en 1.600 millones de euros, se despidieron a 7.700 profesionales, se cerraron 500 camas y, lo más importante, se escondieron a más de 500.000 andaluces en los cajones para que no se incrementaran las listas de espera", ha señalado España, que ha asistido en Málaga al Pregón de la Semana Santa de 2025.

Ha agregado que "en la vida uno se puede equivocar, y cuando uno se equivoca, pide perdón, como ha ocurrido con la presunción de inocencia, que ha tenido que pedir perdón la señora Montero, aunque haya sido tres días después", pero "lo que no se puede es mentir a conciencia".

"No se puede decir que antes, cuando gobernaba el PSOE, no había listas de espera, cuando no solo había listas de espera, sino que lo que había eran 540.000 andaluces escondidos en los cajones para no incrementar las listas de espera", ha advertido.

Por lo tanto, le ha pedido que "rectifique y que pida perdón a los andaluces". "Lo que no se puede poner alguien es detrás de la pancarta cuando es la máxima responsable de que no haya Presupuestos Generales del Estado en este país", ha apostillado.

Es más, ha sostenido que "si hubiese Presupuestos Generales del Estado, seguramente habría más recursos para Andalucía y para la sanidad". "No se puede poner alguien detrás de la pancarta cuando es la máxima responsable de que Andalucía esté infrafinanciada y no reciba la financiación que le corresponde por justicia, no reciba los 1.522 millones de euros", ha concluido.