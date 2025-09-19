La Junta anima a los estudiantes de Derecho de la Universidad de Málaga a especializarse en mediación

La Viceconsejera De Justicia, Administración Local Y Función Pública, Ana Corredera, En Unas Jornadas Sobre Mediación En La Facultad De Derecho De La Universidad De Málaga (UMA). - GOBIERNO ANDALUZ

MÁLAGA 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

La viceconsejera de Justicia, Administración Local y Función Pública, Ana Corredera, ha inaugurado este viernes en la Facultad de Derecho de la Universidad de Málaga (UMA) unas jornadas sobre 'Mediación penal como práctica restaurativa', en las que ha instado a alumnos y letrados en ejercicio a formarse en esta vía alternativa de resolución de conflictos que en Andalucía se está impulsando especialmente.

Así lo han informado desde el Gobierno andaluz en una nota, en la que han apuntado que las jornadas cuentan con la participación de profesionales que trabajan en el Servicio de Mediación Penal de Andalucía (SEMPA), que la Consejería puso en marcha el año pasado en todas las provincias, y que ya ha logrado evitar 2.200 juicios al ayudar a las partes en conflicto a lograr un acuerdo mediante el diálogo y el consenso.

Corredera ha anunciado que próximamente se pondrá en marcha el Servicio de Mediación Civil y Mercantil de Andalucía (SEMCA) y se creará el Registro andaluz de mediadores profesionales y entidades de mediación, por lo que ha destacado la salida profesional que supone esta especialización.

Ha señalado que la mediación "contribuye a aliviar la sobrecarga de los tribunales y el exceso de litigiosidad en la sociedad, además de ahorrar tiempo y costes".