La Junta asegura que se están repitiendo ya las pruebas de los falsos positivos en cáncer de colon en Málaga

Archivo - La prueba de detección del cáncer de colon es "sencilla e indolora". - JUNTA DE ANDALUCIA - Archivo

SEVILLA 10 Jun. (EUROPA PRESS) -

La consejera portavoz del Gobierno andaluz en funciones, Carolina España, ha asegurado este miércoles que ya se están repitiendo las pruebas de los pacientes con falsos positivos dentro del programa del cribado del cáncer de colon en el Hospital Clínico Virgen de la Victoria de Málaga.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno celebrado en el Palacio de San Telmo en Sevilla capital, España ha confirmado la "incidencia técnica" detectada por los propios profesionales del hospital ante un "número excesivamente elevado de falsos positivos".

"Los propios profesionales del laboratorio fueron los que lo identificaron y, de forma inmediata, iniciaron una revisión del procedimiento porque les extrañó. Comprobaron que había una incidencia técnica que podía estar generando esos falsos positivos", ha explicado la consejera portavoz en funciones.

Esta "incidencia" fue comunicada a los distritos sanitarios afectados y se puso en marcha un "procedimiento de revisión de los casos que pudieran estar potencialmente implicados" para ofrecerles a esos pacientes una "repetición" de las pruebas.