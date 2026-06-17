Junta y Ayuntamiento presentan el complejo de Santa Fe como "solución eficiente" para la sede judicial de Fuengirola

El consejero en funciones de Justicia, Administración Local y Función Pública, José Antonio Nieto, y la alcaldesa del Fuengirola, Ana Muela, en el acto de presentación del complejo. - JUNTA DE ANDALUCÍA

FUENGIROLA (MÁLAGA), 17 (EUROPA PRESS)

El consejero en funciones de Justicia, Administración Local y Función Pública, José Antonio Nieto, ha calificado el nuevo complejo Santa Fe de Los Boliches, impulsado por el Ayuntamiento de Fuengirola (Málaga), como "una solución imaginativa y eficiente", al integrar varios usos, entre ellos el judicial con la futura sede del tribunal de instancia. Según ha señalado, "existía un problema de infraestructuras, de liquidez y de falta de suelo, y con este complejo el Consistorio los resuelve todos".

Así lo ha expuesto durante el acto de presentación de los distintos proyectos a cargo de la alcaldesa del municipio, Ana Muela. La nueva sede judicial de Fuengirola será uno de los tres pilares del complejo previsto en los terrenos del Estadio Santa Fe, donde también se proyectan un nuevo campo de fútbol y el Megaparking.

Los proyectos han sido presentados este miércoles a las autoridades y a la sociedad civil, donde según ha detallado el consejero el edificio judicial contará con acceso independiente y 7.272 m2. Nieto ha agradecido a la alcaldesa la inclusión de la nueva sede judicial, que se construirá por colaboración público-pública, en este proyecto para unificar los servicios actualmente dispersos en cuatro edificios e incrementar un 60% el espacio actualmente disponible.

El consejero ha subrayado que dotar a Fuengirola de una nueva sede judicial digna para prestar servicio a los más de 172.000 habitantes de Fuengirola y Mijas que componen el partido judicial -a los que se suma una importante población flotante, la mayoría extranjera- es una de las prioridades que se marcó el Gobierno andaluz en el Plan de Infraestructuras Judiciales 2023-2030, que movilizará en total 1.500 millones de euros.

La Costa del Sol es una de las zonas preferentes del Plan para resolver una carencia histórica en cuanto a equipamientos judiciales tras años de abandono, y atender a unos partidos judiciales que soportan una elevada carga de trabajo dada las características especiales tanto económicas, sociales como geográficas de esta parte de la provincia malagueña. Así, junto a la sede de Fuengirola, también se construirán la Ciudad de la Justicia de Marbella y los nuevos edificios de Estepona, Torrox o Torremolinos, los dos últimos también por colaboración público-pública con el Ayuntamiento y la Diputación respectivamente.

En el caso de Fuengirola, el Ayuntamiento construirá el edificio junto al resto de instalaciones del proyecto y, una vez en funcionamiento, la Consejería pagará por su uso un canon anual de 617.040 euros durante 30 años según se concreta en el convenio suscrito por el consejero y la alcaldesa el pasado diciembre. En total el Ayuntamiento recibirá 18.511.200 euros, casi 1,5 euros por cada euro que invierta y, pasado el plazo, el edificio será de propiedad municipal.

COLABORACIÓN PÚBLICO-PÚBLICA

El consejero ha destacado que la colaboración público-pública es una fórmula "novedosa" en la que "todos ganan y nadie pierde", que permite a la Junta acometer el Plan de Infraestructuras Judiciales y actuar en el 100% de los 85 partidos judiciales andaluces. "Gracias a esta vía ya están en marcha obras como la de la Ciudad de la Justicia de Roquetas de Mar", ha destacado. Para Nieto, es un ejemplo de cómo deben funcionar las administraciones públicas, anteponiendo el interés general por encima de cualquier otra consideración".

Con la nueva sede, Fuengirola pasará de 4.300 m2 que suman los cuatro edificios en los que se reparten hoy los órganos y servicios judiciales a 7.272 m2 en un solo inmueble. Además, tres de los edificios actuales son alquilados, con un coste anual para la Junta de 285.135 euros. Solo el Palacio de Justicia es en propiedad y en él la Consejería está realizando obras para resolver los problemas de humedades y eliminar barreras arquitectónicas y sensoriales, con una inversión de casi un millón de euros con cargo a los fondos europeos Pirep.

El espacio disponible en el nuevo Complejo Judicial permitirá cubrir no solo las necesidades actuales sino también incorporar servicios que ahora no se pueden prestar y reservar sitio para futuras necesidades de una población que no para de crecer.

El responsable de Justicia ha señalado que precisamente por ese crecimiento "no era fácil encontrar una nueva ubicación para la sede judicial que Fuengirola necesita", al tiempo que ha agradecido a la alcaldesa su disposición e implicación desde su primera reunión, al principio de la legislatura, para buscar opciones y encontrar la mejor solución para responder a una "demanda histórica" de los operadores jurídicos "sin seguir parcheando y ahondando en la dispersión actual".

De ahí, que haya calificado la operación como "inteligente y eficiente", ya que "permite contar en un mismo espacio con diferentes servicios públicos en una zona saturada urbanísticamente, hacerlo por colaboración entre administraciones y dotando al partido judicial de unas instalaciones modernas".

El Complejo Judicial nacerá ya adaptado a la reforma estatal de la Ley de Eficiencia del Servicio Público de Justicia, que en Fuengirola entró en vigor el 1 de octubre con especiales dificultades en los edificios actuales por la falta de espacio. En el nuevo modelo de tribunal de instancia, los más de cien funcionarios ya no trabajan para un juzgado concreto sino en secciones y servicios comunes que requieren espacios amplios y diáfanos. Será completamente accesible y sostenible para ofrecer un servicio moderno, digital y humano acorde a la Justicia del siglo XXI.

"No es solo un edificio nuevo. Es una nueva manera de entender la Justicia: más moderna, más cercana, mejor preparada y más respetuosa con los profesionales y con los ciudadanos", ha subrayado el consejero que también ha incidido en que supone "una forma de hacer política que no siempre ocurre: que dos administraciones distintas sean capaces de sentarse, colaborar y sacar adelante un proyecto que llevaba demasiado tiempo esperando la ciudadanía de Fuengirola y Mijas".

La alcaldesa Ana Mula ha informado de que UTE compuesta por Vialterra Infraestructuras S. A.-Urbasur Actividades y Servicios S. L. ha resultado adjudicataria en la licitación por un importe de 48.766.872 euros. El plazo de ejecución es de tres meses para la redacción del proyecto y 29 para la obra. Tanto la inversión como el plazo de ejecución han sido recortados por la adjudicataria respecto a la licitación.

El objetivo de la actuación es aumentar la superficie en planta en algo más de mil metros cuadrados hasta rozar los 14.500 m2 incorporando parte de la calle Francisco Rivera 'Paquirri'. El megaparking Los Boliches contará con 1.070 plazas distribuidas en tres plantas subterráneas y la UTE adjudicataria ha presentado entre sus mejoras la entrega y puesta en funcionamiento de este antes de que finalice la obra.

En cuanto a las instalaciones deportivas, el nuevo campo de fútbol cambiará su orientación en 90 grados y se renovará el pabellón cubierto de hockey y el de vóley a los que se añadirá un tercero multifuncional, todos ellos con graderíos, vestuarios y almacenes, así como cafetería, aseos y otros servicios públicos. La novedad será la creación de una piscina exterior de uso recreativo en la cubierta.

Mula ha destacado que todos estos proyectos son posibles "gracias a ese Modelo Fuengirola de gestión que trasciende más allá del término municipal, ese que nos hace únicos. Una ciudad que no tiene techo de crecimiento; que se reinventa continuamente; y que cuenta con unos vecinos implicados en su proyecto de transformación y convencidos de su enorme potencial", ha concluido.