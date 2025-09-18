Junta cree "muy grave" los fallos en pulseras de maltratadores y espera explicaciones y que se depuren responsabilidades

Archivo - El consejero de Justicia de la Junta de Andalucía, José Antonio Nieto, en una imagen de archivo. - María José López - Europa Press - Archivo

MÁLAGA 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Justicia, Administración Local y Función Pública, José Antonio Nieto, "muy grave" lo que ha ocurrido por los fallos de pulseras de control de maltratadores y ha esperado que "se depuren las responsabilidades pertinentes".

"Es imprescindible que se rindan cuentas, que se den explicaciones y que se asuman responsabilidades", ha asegurado Nieto cuestionado por los periodistas en Málaga respecto de la alerta de la Fiscalía General del Estado de absoluciones por estos fallos en las pulseras telemáticas.

Así, ha incidido en que es "muy grave porque ahora estamos viendo cómo agresores, cómo personas que tenían esa medida por decisión judicial porque habían hecho algo que se había acreditado como cierto y que ponía en riesgo la vida de las mujeres, ahora están siendo absueltos porque no se puede acreditar que han violado esa obligación de mantener la distancia que se le impuso respecto a la víctima".

"Ya está ocurriendo con demasiada frecuencia que el Ministerio de Interior se encoge de hombros frente a todo, se pone el chubasquero y le da igual lo que llueva y creo que eso no vale y no vale especialmente en algo tan sensible como es la violencia de género", ha dicho el consejero andaluz.

Al respecto, ha insistido en que esa actitud "no vale cuando lo que se pone en riesgo es la vida y lo estamos desgraciadamente comprobando permanentemente; la vida de mujeres que están siendo acosadas, que en algunos casos sufren daños evidentes y que en una parte de esos casos es que acaban con su vida".

Nieto ha asegurado que lo que saben hasta el momento "es que todo el sistema se cayó durante meses cuando se produjo el cambio de prestación del servicio de una compañía a otra", lo que, ha dicho, "sin duda ha afectado también a Andalucía, sin duda ha desprotegido a mujeres víctimas de violencia andaluza y ha generado una brecha en ese cordón de seguridad que tenemos la obligación de poner para que esas mujeres se sientan seguras".

"Me parece que ahora cuando cualquier mujer que cree que está segura porque hay una pulsera que le garantiza y le informa de si su agresor se acerca a donde ella se encuentra estará pensando si sigue fallando el sistema", ha dicho el consejero de Justicia.

Ha explicado que el sistema de protección está dentro del ámbito de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y del Ministerio del Interior "pero evidentemente preocupa" a los operadores jurídicos y "a cualquier persona que tenga un mínimo de humanidad". "Hay un pacto de Estado, hay una conciencia ciudadana en torno a la necesidad de proteger a las mujeres que sufren violencia de género y esto parece una noticia que nos ha preocupado a todos", ha apostillado.

En este sentido, ha expresado igualmente su preocupación por el hecho de que la última reforma señala que los jueces especializados en violencia sobre la mujer van a llevar también los asuntos que tienen que ver con violencia sexual, lo que, ha considerado, "va a generar una sobrecarga en estos juzgados que lo que va a hacer es perjudicar el servicio que se presta a las mujeres víctimas de la violencia de género".

Así, ha asegurado que piden al ministerio "un refuerzo inmediato de esas plantillas de jueces y juezas especializadas y que no tengamos en ningún momento una desprotección del servicio que se presta a las mujeres que sufren violencia por parte de sus parejas y que tienen que tener una línea clara, expedita, para que pongan la denuncia, se les proteja del maltratador y se les dé garantía de que quien comete un delito de este tipo es sancionado y cumple su pena".