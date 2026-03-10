Junta critica "desinterés" de Gobierno en trabajos de reconexión de Málaga por AVE en Semana Santa: "No va a dar tiempo"

Imágenes de archivo de los trabajos que se están llevando a cabo en la vía de alta velocidad que une Málaga con Madrid, tras la caída de un muro Álora. - Álex Zea - Europa Press

MÁLAGA 10 Mar. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Turismo y Andalucía Exterior de la Junta de Andalucía, Arturo Bernal, ha asegurado que "habida cuenta del interés que se toma el Gobierno de España en el desarrollo de los trabajos necesarios para la adecuada conexión ferroviaria" entre Málaga y el resto de España "no va a dar tiempo a que esto acabe beneficiando a la principal economía que tenemos en esta tierra, que es el turismo" de cara a Semana Santa.

"Habría motivos para el optimismo si viéramos que las obras que se tienen que hacer en esa reconexión de la vía férrea que se ha roto a la altura de Álora avanzaran a buen ritmo y no podemos decir lo mismo, desgraciadamente", ha asegurado Bernal respecto a esa fecha, Semana Santa, que es, ha dicho, "el momento fundamental del año, es el escaparate, es la puerta de entrada del año turístico y no lo empezamos con las mejores garantías".

Ha criticado el "desinterés, por no decir otra afirmación" del Gobierno de España con Andalucía en cuanto a movilidad ferroviaria. "Los anuncios no nos valen, lo que nos valen son los hechos. Gobernar es gestionar, es preocuparse realmente de los problemas que tienen los andaluces. Y el problema que tenemos ahora es que no nos podemos mover", ha lamentado el consejero, para quien "no parece razonable que estemos a estas alturas del siglo XXI hablando de estas cosas".

Bernal ha recordado que desde el 18 de enero Andalucía sufre "una desconexión total con el resto de España" y en unas fechas, cercanas a la Semana Santa, "donde el turista, fundamentalmente el visitante, es turismo nacional". Ha dicho que en Sevilla se produjo la reparación "parcial de la vía, porque sigue habiendo retrasos y cancelaciones de algunos trenes"; pero en Málaga "la desconexión es total".

"Un turista, un visitante, si tiene alguna duda en relación con el territorio, no solamente de seguridad, sino de la propia movilidad, elige otro destino y es lo que nos está pasando", ha aseverado el consejero, quien ha indicado que, aunque haya un servicio de autobús de Málaga a Antequera para conectar a los viajeros del tren, "ya les puedo decir que no es utilizado mayoritariamente por los turistas".

Ha augurado que "no va a haber tiempo suficiente para que ni siquiera en la última hora, esos últimos días previos a la Semana Santa, esa última hora que suele al final decantar cinco o seis puntos porcentuales en ocupación y en definitiva en negocio turístico, se produzca".

El consejero ha recordado que en una primera aproximación de las pérdidas en la Semana Santa por esta "desconexión" se estimó, "junto con las aportaciones que nos había hecho el sector en su conjunto", en torno a 190 o 200 millones de euros. "Estamos calculando entre un 25 y un 30% de pérdida de ocupación", ha señalado y ha insistido en que son cálculos hechos por "la propia hotelería, hostelería, agencias de viajes, incluso servicios turísticos complementarios".

"Entiendo que estas valoraciones pudieran parecerle de barra de barra a algunos responsables o irresponsables políticos del PSOE, lo que no compartimos. Si tienen alguna duda, solo tienen que ir a una barra del bar y hablar con un camarero, con un cocinero, con un restaurador, a ver qué opinión tienen sobre las opiniones irresponsables de estos políticos del PSOE, que tienen una sola responsabilidad, que es ocuparse de que la vía férrea esté en condiciones y de momento no lo están haciendo", ha dicho.

Para Bernal, "la situación no se prevé halagüeña y necesitamos soluciones inmediatamente", al tiempo que ha incidido en que "llueve sobre mojado" y se parte de una situación previa de que uno de los dos túneles "por una mala planificación a la hora de la construcción, se vio colapsado y lleva diez años sin que nadie haga ningún solo mantenimiento".