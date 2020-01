La Junta defiende que el Instituto Andaluz de la Salud permitirá optimizar "la famosa administración paralela"

Publicado 16/01/2020 15:50:38 CET

El gerente del Servicio Andaluz de Salud, Miguel Ángel Guzmán, ha explicado este jueves que el Instituto Andaluz de la Salud permitirá optimizar "la gestión de la famosa administración paralela, en la cual había muchos entes que no estaban coordinados entre sí y que en cada uno de ellos se había perdido el control no solo administrativo, no solo presupuestario, sino también de la finalidad para lo que fueron constituidos o creados en su momento".

Uno de estos es la Escuela Andaluza de Salud Pública (EASP), con sede en Granada, de la que ha asegurado que no se cerrará, pues "lo que se ha propuesto desde la Consejería es que diferentes fundaciones o instituciones, entre las cuales está incluida la escuela, se integren en un solo instituto a nivel de gestión".

Así ha respondido el gerente del SAS a las preguntas de los periodistas en Málaga sobre la cuestión, de la que ha considerado que "se ha hecho un poco de ruido absolutamente infundado".

"Lo que pretendemos con la creación del instituto es cumplir el mandato que se nos ha dado y el compromiso del Gobierno que se adquirió en su día con el pueblo andaluz de regeneración democrática en el sentido de disminución de entes administrativos, cuya devolución en prestación de servicios a la sociedad pues no justificaba el funcionamiento, al menos independiente, que tenían hasta ahora", ha proseguido.

El gerente, hablando en nombre de la Consejería de Salud, ha subrayado que la Escuela no se cerrará y que su continuidad "está asegurada". "Para nosotros es muy importante apoyar la formación de los profesionales en la Escuela Andaluza de Salud Pública", ha afirmado.

"Lo que no es lógico es que, sea la Escuela Andaluza, sean otras instituciones, estén siendo continuamente deficitarias por la estructura que se habían dado y por los proyectos que no se correspondían con la filosofía asistencial que nosotros ahora tenemos en el nuevo Gobierno", ha apuntado.

Así, ha aclarado que "todas estas instituciones forman parte de la estructura que gobierna la Consejería a través de la Secretaría General de Investigación, y es un proyecto que es público, es transparente y está presentado en el Parlamento", por lo que ha incidido en que "la Escuela Andaluza seguirá siendo garante de formación para los profesionales sanitarios en nuestra comunidad".