Junta descarta indicios de acoso en la alumna fallecida en Benalmádena (Málaga) y asegura que estaba "bien integrada"

Archivo - La consejera de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, María del Carmen Castillo, durante una rueda de prensa. Imagen de archivo. - María José López - Europa Press - Archivo

BENALMÁDENA (MÁLAGA), 17 (EUROPA PRESS)

La Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional ha asegurado que "no hubo ninguna alerta ni indicio de una posible situación de acoso escolar" en el caso de la menor de 14 años que se suicidó en la localidad malagueña de Benalmádena, alumna del IES Benalmádena. Según ha indicado, ni la estudiante ni sus padres comunicaron al centro que estuviera sufriendo acoso y la menor estaba "bien integrada en el aula", hasta el punto de haber sido elegida delegada de clase en el presente curso.

En un comunicado, la Junta ha informado de que la Inspección Educativa abrió una investigación tras el fallecimiento de la alumna de tercero de ESO. El expediente incluye informes de la dirección del centro, de los tutores de los dos últimos cursos, del departamento de orientación y de las reuniones mantenidas con el jefe de estudios y la profesora de Pedagogía Terapéutica.

Todos coinciden en que "no hubo ninguna alerta, ni indicio de una posible situación de acoso escolar y en ningún momento, ni la familia, ni la propia alumna, comunicaron al centro que lo sufriera. Tampoco consta ninguna comunicación de compañeros o de profesores advirtiendo de que sufriera acoso escolar". No obstante, el centro tiene actualmente activos cinco protocolos de prevención por conductas autolíticas y uno por acoso escolar.

La Consejería también ha señalado que, en las tutorías sobre bienestar emocional realizadas mediante cuestionarios, "no se manifestaron problemas ni por parte de la alumna ni por sus compañeros, ni consta que se dirigiera al departamento de orientación, a disposición del alumnado que quiera trasladar alguna dificultad o problema de convivencia".

Por último, el Ejecutivo andaluz ha explicado que las reuniones mantenidas con la familia abordaron únicamente la justificación de algunas faltas de asistencia y cuestiones académicas relativas a su evolución escolar.