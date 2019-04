La Junta destaca que la Formación Profesional es clave para el mercado laboral y una "oportunidad" para las empresas

Publicado 01/04/2019 17:00:34 CET

El consejero de Educación y Deporte de la Junta de Andalucía, Javier Imbroda, ha asegurado este lunes en Marbella (Málaga), que la Formación Profesional (FP) es clave para dinamizar el mercado de trabajo de la región y una "oportunidad" para las empresas.

Imbroda, que ha comparecido en un almuerzo que ha organizado el Centro de Iniciativas Turísticas de Marbella, ha señalado que "hay padres y docentes que creen que la FP es de segunda o tercera categoría", pero, ha señalado, "hay evidencias de que es vital hoy día en el mercado laboral".

"El 50 por ciento de la fuerza laboral en Alemania procede de la FP. Además, 142.000 jóvenes en los últimos cinco años se quedaron en Andalucía sin plaza pública en FP. Un 35 por ciento de alumnos del grado medio de la FP abandonan la formación; un 25 por ciento abandona en el grado superior; y un 23 por ciento es abandono escolar", ha señalado.

Además, ha agregado, que Andalucía cuenta con un 45 por ciento de desempleo juvenil, por lo que ha preguntado "cómo es posible, con esos datos, que se hayan quedado 142.000 jóvenes sin plaza pública". "El 50 por ciento de los grados universitarios va al paro. La Universidad se ha convertido en una fábrica de parados, pero seguimos empujando a nuestros niños a la Universidad", ha agregado.

Según Imbroda, la FP "no es un fin", sino "otra etapa más en la vida formativa" de los jóvenes. "La FP es una formación que te habilita para entrar en el mercado laboral y, luego, poder seguir formándose en la Universidad", ha señalado Imbroda, que ha indicado que trabaja con el consejero de Economía, Conocimiento, Empresa y Universidades para crear itinerarios formativos que vinculen a la FP con la Universidad.

"Vamos hacia una sociedad del aprendizaje. Los jóvenes y no tan jóvenes no podemos dejar de formarnos. El que no entienda esto, tendrá un problema. La FP es no es un fin en sí, sino una etapa más", ha reiterado. Imbroda ha pedido a los empresarios que hagan "un ejercicio de mentalidad para gestionar esta nueva etapa" ya que, ha agregado, la FP "no tiene ningún sentido si no va de la mano de las empresas".

Los empresarios, ha agregado, "tienen que ver la FP como una oportunidad y como una necesidad" para las sociedades. "Las empresas no tienen que ver a los jóvenes que se están formando como un incordio, sino que necesitamos que ayuden en su formación, crear la figura del tutor, facilitarles una orientación laboral y abrir las puertas de las empresas", ha señalado.

El consejero ha pedido también a los empresarios a que apuesten por el deporte y lo patrocinen debido a la importancia en el "retorno social" que conlleva. "Les animo a que entiendan que asociar su marca al deporte es un valor. No le tengamos miedo a eso. Los que procedemos de la sociedad civil sabemos que los recursos públicos no son ilimitados, sino que se necesita de la apuesta del sector privado", ha concluido.