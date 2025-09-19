Junta dice que cumple con peticiones de bomberos forestales y recuerda que Infoca tiene su mayor presupuesto

MÁLAGA 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Andalucía ha mostrado sus respeto al derecho de los trabajadores del Servicio de Extinción de Incendios Forestales a manifestarse, a la vez que ha destacado que el Plan Infoca ha contado este año con el mayor presupuesto de su historia y han señalado que la Administración regional cumple con las peticiones de los bomberos en cuanto a condiciones laborales y materiales.

Así, en un comunicado, y tras las protestas celebradas este viernes en Málaga, la Junta destaca, en primer lugar que para la campaña de este año el Plan Infoca ha contado con el mayor presupuesto de su historia con 257 millones de euros. Esto supone un 5,8% más que el año pasado. "En la etapa socialista el PSOE invertía en todo el Plan Infoca lo que hoy se destina a la prevención (146 millones de euros) y para este año son 111 millones de euros lo destinado a la extinción. El PSOE llegó a reducir el presupuesto del Plan Infoca en un 12% en los últimos años de gobierno", añaden.

Además, valoran que la Junta "está cumpliendo las reivindicaciones de los bomberos forestales con mejoras en sus condiciones laborales y más recursos materiales". Y al respecto hacen hincapié en que Andalucía ha firmado con los sindicatos "un acuerdo histórico para prolongar los contratos a los 365 días del año y se sigue trabajando con los sindicatos en el concepto de la antigüedad. Algo que se está cumpliendo en plazo y forma, mientras que en la época del PSOE sólo se contrataba unos meses al año a los bomberos forestales".

De otra parte, informan de que en la actualidad, las bajas temporales y las excedencias se están cubriendo con una inversión de 3,7 millones de euros y se están tramitando las movilidades de personal para cubrir los puestos vacantes y los puestos desocupados reservados a su titular a medida que llegan las solicitudes y de forma continuada.

"Andalucía es la única comunidad autónoma que está aplicando la retención pertinente para la aplicación del coeficiente reductor, como la ley y el colectivo demandan. Es decir, en las nóminas de los bomberos forestales ya se aplica el ajuste necesario para que luego puedan beneficiarse de la jubilación anticipada que reconoce la ley", exponen.

Y añaden: "En la época del PSOE no se reemplazaban a los trabajadores jubilados, la edad media de los bomberos forestales era de 53 años y no existía una relación real de la plantilla de Infoca".

También apuntan que mientras que en 2018 había vehículos y autobombas que no pasaban ni la ITV y los cedefos tenían un estado deplorable; la Junta de Andalucía está llevando a cabo la modernización y construcción de cedefos y subcedefos y para esta campaña el Plan Infoca cuenta con los mejores medios y tecnología de su historia.

Así, detallan que se ha renovado toda la flota destinada al transporte de personal, en concreto 282 nuevos vehículos con un presupuesto de 20 millones de euros en cuatro años y se han renovado el 75% de las autobombas en las dos legislaturas con una inversión de 25,4 millones de euros.

Sobre la falta de EPIs y otros materiales, señalan que se han suministrado y se siguen suministrando equipamientos contratados como ropa ignífuga, equipos de protección individual (botas de extinción) zahones anticorte, zahones ignífugos, cascos, arcones portaherramientas, suministro de repuesto y recambios de maquinaria ligera Stihl y de maquinaria Husqvarna, material de ferretería, construcción y droguería para el mantenimiento de las instalaciones; avituallamiento, agua embotellada, bolsas de gran capacidad.

Además, también se han contratado helicópteros y aviones anfibios, accesorios para cascos, retardante a largo plazo, fruta deshidratada, comprimidos energéticos, cinturones de posicionamiento para vehículos, el alquiler de módulos prefabricados, así como de neumáticos, retardante a corto plazo, gafas y cubregafas y camisetas serigrafiadas.

Asimismo, con fecha de 30 de abril de 2025, y tras más de tres años sin convocarse, se ha publicado la Resolución de la Dirección Gerencia de la Agencia de Seguridad y Gestión Integral de Emergencias de Andalucía por la que se ordena la publicación del concurso de traslado y promoción para la cobertura interna de vacantes de las anualidades 2022, 2023 y 2024 en el operativo de prevención y lucha contra incendios forestales y otras emergencias ambientales de Andalucía. Se tramitará a lo largo del verano y se resolverá finalizado octubre para evitar movilidades masivas y consiguiente afección operativa.