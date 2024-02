La Junta informa de expediente sancionador contra responsables de "vertido de sangre" al río Guadiaro en Benaoján

SEVILLA, 29 Feb. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul, Ramón Fernández-Pacheco, ha informado de que se están realizando analíticas en relación con "los vertidos de sangre" al río Guadiaro a su paso por Benaoján (Málaga), cuyas pruebas no han concluido, y ha comunicado la apertura de expediente sancionador contra los responsables.

Así lo ha señalado durante la comisión de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul, tras una pregunta formulada por el parlamentario del grupo socialista José Luis Ruiz Espejo, en la que ha pedido saber si ha afectado a la flora y fauna de este ecosistema "y, lo más importante, si se han adoptado algunas medidas para evitar esas afectaciones".

Al respecto, el consejero ha informado de que se están realizando analíticas por parte del Servicio de Dominio Público Hidráulico y Calidad de Aguas para determinar el volumen de contaminantes que pudieran existir" y "esas pruebas aún no han concluido".

"Los resultados no son concluyentes, así que todavía no se puede establecer", ha afirmado, por lo que no se puede decir aún si hay afectación a la flora y la fauna". En cuanto a las medidas, ha reiterado que se ha abierto un expediente sancionador contra los responsables del vertido.

Por su parte, Ruiz Espejo ha insistido en "la importancia de controlar este vertido" y ha dicho que "la solución definitiva solo llegará con la construcción de los saneamientos y depuración de estos municipios que impulsa y financia el Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico del actual Gobierno socialista", recordando que estas obras "estuvieron paralizadas durante bastantes años durante los gobiernos del PP y también se ha vuelto a frenar, no hace mucho, por distintos municipios, sobre todo, en el último año". "Este frenazo nos preocupa porque sigue poniendo en riesgo todo ese ecosistema".

"Creemos que tienen que meter en cintura a los alcaldes del PP para que dejen de retrasar este proyecto, que se controle este desastre ambiental, que no afecte también a otras localidades", ha concluido Ruiz Espejo.

Al respecto, el consejero andaluz ha dejado claro que "no estoy aquí para meter en cintura a nadie" y ha informado de que "desde la Delegación Territorial se ha sido diligente con este asunto, igual que desde el Servicio de Dominio Público Hidráulico y Calidad de Agua y Servicio de Protección Ambiental".

"Los agentes de medio ambiente cuando sucedió realizaron un seguimiento de la situación, se emitieron los informes preceptivos, también el Servicio de Inspección de Dominio Público Hidráulico...", ha detallado y ha vuelto a reiterar que "se están analizando los vertidos, cuando tengamos esas analíticas y el resultado sea concluyente, sin ningún problema, se informa" y se verá si tiene afectación "directa al ecosistema o no, que entiendo que es lo importante más allá de desgastar a los alcaldes del PP".

Ha recordado que "las competencias en cuanto a la vigilancia, el control y el ejercicio de la potestad sancionadora respecto a las actividades sujetas a calificación ambiental es precisamente municipal y son los ayuntamientos los que tienen que ejercerla", pero, ha explicado que, según le informan desde la Delegación Territorial de Agricultura en Málaga, "se van a remitir informes de audiencia a los dos ayuntamientos y a una empresa cárnica también a fin de que aporten información sobre lo que ha sucedido".

En este punto, ha señalado que "los municipios de Benaoján y Montejaque no tienen sistema de depuración ahora mismo" y ha recordado que "es verdad que es competencia del Estado, del mismo modo que sabe que la financia al 50% la Junta de Andalucía". "Lo importante es que esa infraestructura esté hecha lo antes posible y que los posibles problemas que pueda haber de depuración de agua se solucionen a la mayor brevedad", ha concluido.