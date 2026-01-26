Junta insta a la izquierda a pedir perdón tras archivo del caso de contratos del SAS: "No se hicieron por capricho"

La consejera de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Diálogo Social, y portavoz de la Junta de Andalucía, Carolina España, en una imagen de archivo. - Álex Zea - Europa Press

MÁLAGA 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos y portavoz de la Junta de Andalucía, Carolina España, ha asegurado que el archivo de las denuncias del PSOE-A y Podemos sobre los contratos de emergencia del SAS durante la pandemia demuestra que eran "legales" y que "no se hicieron por capricho", por lo que ha instado "a la izquierda en general" que "pida perdón" a la Junta de Andalucía y a los andaluces "porque se ha tratado de dañar la imagen del servicio público de salud".

Para España, la decisión de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia plaza 13 de Sevilla, que investigaba dicho contratos de decretar el sobreseimiento provisional de las actuaciones al entender que "no existen indicios de la perpetración de delito", viene "a corroborar lo que ya estábamos diciendo desde la Junta de Andalucía, que se actuó en el ámbito de una crisis sanitaria que estaba, además, así decretada por el Gobierno en ese periodo; que los controles eran superiores y que estos contratos tenían un informe de gabinetes jurídicos, por lo tanto eran contratos legales".

Así, en declaraciones a los periodistas en Málaga ha asegurado que les parece "absolutamente indigno que se utilice una tragedia como fue la pandemia, como fue la covid, que se cobró la vida de más de 16.000 personas en Andalucía para tratar de buscar rédito político, para tratar de arañar algunos votos y dañar la imagen de este Gobierno".

Asimismo, ha incidido en que en el auto de archivo se señala que "no hay indicio de delito, que no se hicieron estos contratos por capricho, sino todo lo contrario, se hicieron en un momento muy difícil, en pleno periodo del covid y fundamentalmente para salvar vidas", por lo que ha asegurado que están "satisfechos con ese archivo, que era lo que nosotros decíamos, que era una gran mentira de la izquierda".

Por eso, España ha dicho que desde la Junta de Andalucía quieren "el PSOE, que la señora María Jesús Montero --ministra de Hacienda y secretaria general del PSOE-A--, que la izquierda en general, pida perdón a la Junta de Andalucía, pida perdón a los andaluces, porque se ha tratado de dañar la imagen del servicio público de salud, se ha tratado de mentir y, sobre todo, se ha tratado de dañar también la imagen de los profesionales sanitarios que se dejaron la piel en plena epidemia".

"Por lo tanto, lo decimos alto y claro, tienen que pedir disculpas a los andaluces, tienen que pedir perdón a los andaluces", ha incidido la consejera.