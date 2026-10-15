La Junta niega daño en la imagen de la Costa del Sol por el cierre de playas: "No ha habido una crisis"

Archivo - Imagen de archivo de la playa de Pedregalejo de Málaga. - Álex Zea - Europa Press - Archivo

SEVILLA 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente segundo de la Junta y consejero de Turismo, Justicia, Desregulación y Administración Local, Manuel Gavira, ha asegurado que "no hay ningún dato, ninguno, que permita hablar de un daño significativo a la imagen turística de la Costa del Sol" tras el cierre de playas por problemas en la calidad de las aguas en los meses de verano. "No ha habido una crisis", ha dicho.

Así lo ha dicho Gavira en la Comisión de Turismo del Parlamento andaluz ante la pregunta formulada por el parlamentario del PSOE por Málaga Josele Aguilar sobre un posible impacto por el cierre de playas en la provincia porque había, ha dicho, "excrementos flotando"; punto en el que ha instado al consejero a que sea "serio y riguroso" con esta situación que considera que "no da la mejor imagen".

"Si pretenden ustedes encontrar o ver un posible daño en el sector turístico o en la imagen turística de la Costa del Sol o de Málaga por este episodio ya le digo yo que no", ha incidido el consejero, quien ha afeado al socialista que "cualquiera que le escuche va a pensar que estos incidentes han provocado una crisis turística en toda la Costa del Sol y no ha sido así".

Gavira ha explicado que hubo una incidencia "puntual, localizada y, por supuesto, temporal" en dichas zonas del litoral y ha asegurado que "las administraciones competentes adoptaron las medidas correspondientes y así se recuperó la normalidad".

El consejero ha apuntado que posteriormente se han conocido los datos turísticos de agosto, con "más viajeros, más pernotaciones, más turistas internacionales que el año pasado y, el dato que más me gusta, más empleo" y ha defendido que es "uno de los destinos más consolidados, tiene una marca reconocida y además, va mucho más del sol y la playa".

"No ha habido una crisis y la imagen reputacional de las playas de Málaga son insuperables", ha asegurado el consejero, quien, no obstante, ha apostado por "hacer lo posible para que no se vuelva a repetir" este tipo de incidencia.

Por su parte, el parlamentario socialista ha dudado de que "el hecho de que "distintas playas en Málaga capital y en Benalmádena estuviesen cerradas porque había, y permítame, excrementos flotando, que esa es la realidad, no afecta a la imagen turística de estos municipios y de la Costa del Sol". "Eso no se lo cree nadie", ha expresado.

Ha apuntado que "si esos municipios, en vez de estar gobernados por alcaldes del PP, estuviesen gobernados por alcaldes socialistas, ya se estaría usted poniendo las pilas para exigirles que esos sucesos, que usted dice que son temporales, y yo le digo que no, que son recurrentes porque en Málaga ha vuelto a pasar hace un par de semanas, no volviesen a ocurrir".

Aguilar ha advertido al consejero que "por mucho que se gaste en propaganda, y usted lo sabe bien, la publicidad de los destinos turísticos no depende de las campañas publicitarias, depende también de que cuando el turista va a estos destinos encuentre situación de calidad, los servicios de calidad que se le están ofreciendo".

"Y, hombre, que un turista vaya a la capital o Benalmádena y resulta que se tienen que volver para el hotel porque están cerradas --las playas--, insisto, porque hay excrementos flotando en el agua, no da la mejor imagen. Y eso, además, luego tiene trascendencia", ha insistido el parlamentario socialista por Málaga.

El socialista le ha preguntado "qué seguimiento ha realizado su consejería" y ha lamentado que "parece que ninguno, parece que eso no le importa". "¿Para qué está usted ahí? ¿Solo para pagar propaganda? Mire usted también está para corregir estas situaciones", ha expresado.

Al respecto, el consejero ha reiterado que "ahí están los datos" turísticos de la Costa de Sol este verano y ha acusado al parlamentario del PSOE de no querer escucharlos; al tiempo que le ha dicho que "los datos tienen una costumbre bastante incómoda con el PSOE y es que, al final, los ponen a ustedes en su sitio".

Además, Gavira ha asegurado que en el caso de Málaga, el Ayuntamiento actuó y ha recordado que "ni las redes de saneamiento, ni las aguas residuales ni el cierre sanitario de una playa son competencias a esta Consejería de Turismo", por lo que ha cuestionado "cuál es el objetivo que persigue" con esta pregunta ante la comisión de Turismo. "No le veo el recorrido a su pregunta", ha concluido.