Junta niega retraso en proyecto del Convento de la Trinidad de Málaga que será "un gran centro cultural" y polivalente

SEVILLA, 6 Jul. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Cultura, Turismo y Deporte, Arturo Bernal, ha rechazado que la resolución del Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de la Junta de Andalucía sobre el proceso de redacción del proyecto de recuperación del Convento de la Trinidad de Málaga suponga retrasos en esta actuación por la que se rehabilitará el espacio para que sea "una gran centro cultural" y polivalente.

Así lo ha dicho Bernal en una comparecencia en la Comisión de Cultura del Parlamento andaluz solicitada por el grupo socialista para que informara sobre el proyecto y el desarrollo del Centro Andaluz de Creación Escénica Contemporánea 'Miguel Romero Esteo', que se ubicará en dicho edificio tras las obras.

Bernal ha incidido en que se va a llevar a cabo una rehabilitación "completa para albergar un espacio para la cultura con carácter polivalente, multidisciplinar, de diferentes disciplinas culturales, fundamentalmente artes escénicas, pero también otras". "Es un espacio muy grande y tenemos la obligación de dotarlo de la mayor polivalencia, porque entendemos que es un centro que da la vida no solamente a un gran barrio sino a toda la ciudad", ha dicho.

Ha explicado que se presentó un recurso por parte de uno de los licitantes ante dicho tribunal administrativo, el cual resolvió "estableciendo una serie de consideraciones", que supone volver al momento de emisión del informe técnico de valoración de ofertas. "El tribunal lo que ha dicho es motive mejor el informe de los técnicos para llegar a la conclusión que resulte. No tiene por qué ser el mismo adjudicatario", ha precisado.

Pero esto, "no supone ningún freno a la adjudicación, ni tampoco incumple los plazos previstos para la actuación", ha dicho el consejero, quien ha incidido en que "no supone la invalidación del expediente de ninguna manera". "No hay freno, no hay incumplimientos y no hay invalidación del expediente", ha insistido, añadiendo que tampoco se pone en riesgo la inversión prevista ni los fondos europeos.

Bernal ha reseñado que el pasado 22 de junio se celebró esa nueva mesa de contratación que proponía el Tribunal Administrativo en la que se han revisado las valoraciones y se ha solicitado la correspondiente ampliación de la motivación al Comité de Expertos, "cumpliéndose con ello lo requerido".

Así, ha dicho que "en breve, una vez que contemos con toda esta información ya perfectamente cumplimentada y con la ampliación en cuanto a la motivación requerida volveremos otra vez a resolver la adjudicación del contrato y su posterior formalización".

A pesar de esta "eventualidad", el consejero ha asegurado que "se espera, como está previsto, iniciar la redacción del proyecto en la misma anualidad del año 23" y que se licite la segunda fase, las obras de la dirección facultativa a final de 2024.

APROVECHAR PARA FIJAR LOS USOS

El diputado andaluz del PSOE José Luis Ruiz Espejo, ha dicho que el Convento de la Trinidad es "una seña de identidad" de Málaga y ha señalado que el objetivo debe ser el mismo que con el Museo Picasso, que supuso "la revitalización de toda una zona, de todo el centro y yo creo que de toda una ciudad y una provincia".

Ha señalado que con esta comparecencia se pretendía aclarar lo que suponía la resolución del Tribunal Administrativo y si significaba "un escollo en el camino", alegrándose de que el consejero diga que no hay retraso al respecto.

Pero también ha apostado por aprovechar este impás "para garantizar que en el proyecto se incluyan todas las necesidades, requisitos y condiciones que necesitaría un centro de creación artística contemporánea de las artes escénicas como han pedido los profesionales de la cultura, el propio Ayuntamiento y muchos malagueños".

"Que Málaga cuente con este centro supone contar con Málaga forme parte del circuito de espectáculos que ya existen en otras provincias, contribuir a completar la formación de los centros de enseñanzas artísticas superiores que ya existen en la ciudad y acoger proyectos y residencias de las compañías y creadores contemporáneos locales", ha dicho.

Un centro de creación transdisciplinar "que no es incompatible con la polivalencia que usted dice para otras artes y actividades", ha apuntado Ruiz Espejo, quien ha incidido en que "es el momento para incluir en las bases del proyecto las condiciones y requisitos que están pidiendo los creadores" y, además, "luego completarse para otras actividades".

Por su parte, la parlamentaria de Por Andalucía Esperanza Gómez ha celebrado que se avance, "aunque todavía quede bastante", en el proyecto, pero ha incidido en los usos que se les dará al espacio, planteando igualmente las reivindicaciones de la plataforma ciudadana compuesta por artistas, profesores y gestores culturales.

Al respecto, ha reiterado que la plataforma apostaba por "espacios para uso de profesionales donde pudieran ensayar y crear" y por la posibilidad de utilizar zonas como centros de enseñanza, "por ejemplo, de la Escuela Superior de Arte Dramático, que es un vivero excelente".

"Estamos impulsando una cultura de grandes eventos y no podemos dejar de lado lo que es la cultura de barrio, lo que hacen esos miles de artistas y profesionales andaluces que viven de esto y que también desarrollan una tarea imprescindible", ha finalizado.

Por su parte, el parlamentario de Vox Antonio Sevilla ha considerado que Málaga necesita "no un mero centro que sea una medida cortoplacista o electoralista, sino uno que sea impulsado del mejor modo posible por todos aquellos que viven la creación" artística.

También ha apostado por que Málaga pueda "exhibir los mismos espectáculos que, por ejemplo, se programan en el Teatro Central de Sevilla o en el Teatro de la Alhambra en Granada". Por eso, ha considerado que el edificio "no sólo podría ser sede de un nuevo centro para el mundo escénico contemporáneo, sino un nuevo centro escénico que abarque todo lo necesario para el mundo artístico".

Por su parte, el parlamentario del PP Francisco Oblaré ha recordado que "ha estado abandonado y expoliado" tras "16 años de promesas de los anteriores gobiernos", recordando los proyectos socialistas "del Parque de los Cuentos, aquel cuento del parque que se iba a hacer", o la idea de hacer allí la biblioteca provincial.

"Fue el gobierno del cambio el que apostó por transformarlo, hacer un centro multidisciplinar, poner instalaciones incluso administrativas en ese espacio, que pudiera hacer de uso de los artistas y de los creadores de Málaga y de Andalucía. Esa es la línea en la que va este proyecto", ha apuntado.

Oblaré ha recordado que Málaga "se ha convertido en un centro cultural importante", con artistas como Antonio Banderas que han puesto "su patrimonio y su capital" en espacios escénicos y "por la creación y formación". Ha apuntado que "nos queda la guinda en Málaga del auditorio", reclamando una "apuesta contundente también del Ministerio de Cultura.

CONSEJERO

Tras estas intervenciones, el consejero ha insistido en que "hablamos de un centro multidisciplinar porque va a dedicarse a las artes escénicas, pero también a exposiciones, seminarios, producción audiovisual, arte contemporáneo, artes plásticas, festivales, espacios para la producción artística".

"En definitiva, lo que estamos visionando es un gran centro cultural, un gran elemento catalizador de la cultura, basado principalmente en una visión de las artes escénicas, pero por supuesto que aquello es tan grande que lo aconsejable es que sea multidisciplinar, polivalente", ha dicho.

Ha dicho a los grupos que "la visión que tenemos es bastante coincidente". "Hay una intención de dotarlo fundamentalmente con una visión escénica, sin olvidar que Málaga tiene otros recursos escénicos en exclusiva". Además, ha defendido la apuesta de este Gobierno andaluz, con una inversión de 20 millones de euros, frente al "gasto absolutamente estéril" de anteriores ejecutivos.